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29апреля
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Анна Калашникова требует у модного дома Chanel 100 миллионов рублей за русофобию

Калашникова подала в суд на французский бренд

Анна Калашникова требует у модного дома Chanel 100 миллионов рублей за русофобию
Фото: kleo.ru

Недавно модный дом Chanel запретил продавать свою продукцию русским модницам и модникам. Анна Калашникова решила подать в суд на французский бренд, заявив, что компания нарушила её права потребителя и причинила моральный вред, сообщает «Комсомольская правда».

С недавних пор магазины Chanel заставляют покупателей подписывать бумагу о том, что они обязуются не использовать их товар в России.

Первой о запрете сообщила блогерша Лиза Литвин, которая хотела купить сумку в аэропорту Арабских Эмиратов. После этого многие светские львицы выразили своё возмущение по поводу столь изощрённой западной блокады. Виктория Боня, Яна Рудковская, Ксения Бородина, Алёна Водонаева, Лена Ленина и многие другие знаменитости не только осудили политику бренда, но и решили избавиться от его продукции, демонстративно разрезав дорогие сумки.

Однако дальше всех зашла звезда популярных ток-шоу Анна Калашникова. Звезда подала в суд на модный дом, заявив, что компания нарушила её права потребителя и причинила ей моральный вред русофобским отношением. В иске, составленном юристами Калашниковой, светская львица претендует почти на 100 миллионов рублей компенсации от Chanel.

Анна заявила, что решила так поступить, поскольку ей надоело лицемерие Запада. По её словам, эти люди постоянно говорят «о равноправии и толерантности, но при этом совершают чудовищные выпады в сторону русских».

Калашникова хочет добиться хоть какой-то справедливости. Она отмечает, что полученные средства она планирует отдать на благотворительность, а часть перечислить в фонд беженцев из Луганска и Донецка.

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#суды #финансы #шоу-бизнес

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