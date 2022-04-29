Антон Макарский и его супруга Виктория планируют уйти в монастырь

В эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» Макарский признался, что они с женой часто думают о том, чтобы уйти в монастырь. После участия в программе «Святыни России» актёров часто посещают такие мысли и желания.

Но пока у Антона и Виктории другой путь, ведь сначала им нужно воспитать детей – девятилетнюю Марию и шестилетнего Ивана. Супруги целых тринадцать лет молились, чтобы у них появились наследники.

В одном из интервью Макарский рассказывал, что с появлением детей их отношения с женой стали гораздо глубже. В последние годы актёр даже к выбору ролей стал подходить более осознанно – он участвует лишь в тех проектах, за которые не будет стыдно перед детьми.

Антона и Викторию Макарских считают идеальной парой. Они избегают любых скандалов и всегда говорят о том, что полностью доверяют друг другу. В интервью актриса признавалась, что конфликты в их семье бывают, но они не выходят за пределы их дома. Супруги считают, что выяснять отношения на публике некрасиво по отношению к детям.

Антон гордится своей женой и считает её умной и эмпатичной. Виктория научила мужа обсуждать все проблемы и решать конфликты мирно. Артист рассказывал, что все решения они принимают вместе, прислушиваясь друг к другу.