Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
29апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:07 0

Антон Макарский и его супруга Виктория планируют уйти в монастырь

Антон и Виктория Макарские удивили своим признанием

Антон Макарский и его супруга Виктория планируют уйти в монастырь
Фото: tvcenter.ru

Антон и Виктория Макарские соблюдают православные традиции, соблюдают пост и ходят с детьми в церковь. Недавно артисты удивили неожиданным признанием, что хотят уйти в монастырь, сообщает Woman.

В эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» Макарский признался, что они с женой часто думают о том, чтобы уйти в монастырь. После участия в программе «Святыни России» актёров часто посещают такие мысли и желания.

Но пока у Антона и Виктории другой путь, ведь сначала им нужно воспитать детей – девятилетнюю Марию и шестилетнего Ивана. Супруги целых тринадцать лет молились, чтобы у них появились наследники.

В одном из интервью Макарский рассказывал, что с появлением детей их отношения с женой стали гораздо глубже. В последние годы актёр даже к выбору ролей стал подходить более осознанно – он участвует лишь в тех проектах, за которые не будет стыдно перед детьми.

Антона и Викторию Макарских считают идеальной парой. Они избегают любых скандалов и всегда говорят о том, что полностью доверяют друг другу. В интервью актриса признавалась, что конфликты в их семье бывают, но они не выходят за пределы их дома. Супруги считают, что выяснять отношения на публике некрасиво по отношению к детям.

Антон гордится своей женой и считает её умной и эмпатичной. Виктория научила мужа обсуждать все проблемы и решать конфликты мирно. Артист рассказывал, что все решения они принимают вместе, прислушиваясь друг к другу.

Просмотров всего: 629

#религия #шоу-бизнес

распечатать


В России и мире

Филипп Киркоров выступит на концерте в Кремле в костюме за 280 тысяч евро
В России и мире

Айза рассказала о флирте с Вячеславом Малафеевым на шоу «Звёзды в Африке»
В России и мире

Блогер Саша Стоун сделал предложение Вале Карнавал
В России и мире

Максима Галкина в эфире Первого канала заменил Николай Цискаридзе
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь