В Благовещенске 9 мая перекроют улицы Ленина и Краснофлотскую

В Благовещенске 9 мая с 8:00 до 15:00 на участке улицы Ленина между Артиллерийской и Кузнечной ограничат движение для автомобилистов, сообщает городская администрация.

Здесь в это время состоится торжественное прохождение парадных расчётов Благовещенского гарнизона, шествие «Бессмертного полка» и легкоатлетическая эстафета. В эти часы схема движения автобусов изменится:

маршрут К: Артиллерийская – Зейская – Политехническая – Ленина – далее по маршруту;

маршрут № 12: Шевченко – Зейская – далее по маршруту;

маршруты № 5, 38 (38а), 39: 50-летия Октября – Зейская – Артиллерийская – далее по маршруту;

маршрут № 11: Мухина – Горького – Комсомольская – Зейская – Политехническая – Ленина – далее по маршруту;

маршрут № 2 (2а): 50 лет Октября – Зейская – Батарейная – далее по маршруту;

маршрут № 7: Пионерская – Зейская – Артиллерийская – Ленина (стадион «Амур») – Артиллерийская – Зейская – далее по маршруту;

маршруты № 12, 9, 28, 30, 31: 50-летия Октября – Зейская – Политехническая – Ленина – далее по маршруту;

маршруты № 8, 22, 26: 50 лет Октября – Зейская – Калинина – далее по маршруту;

маршруты № 16с, 41с: Зейская (в районе пересечения с Богдана Хмельницкого) – Батарейная – Ленина – далее по маршруту.

Также 9 мая с 15:00 до 22:30 перекроют участок улицы Краснофлотской от переулка Уралова до Пионерской.