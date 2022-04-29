Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
29апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:12 1

В Благовещенске 9 мая перекроют улицы Ленина и Краснофлотскую

Здесь пройдут праздничные торжества

В Благовещенске 9 мая перекроют улицы Ленина и Краснофлотскую
Фото: pixabay.com

В Благовещенске 9 мая с 8:00 до 15:00 на участке улицы Ленина между Артиллерийской и Кузнечной ограничат движение для автомобилистов, сообщает городская администрация.

Здесь в это время состоится торжественное прохождение парадных расчётов Благовещенского гарнизона, шествие «Бессмертного полка» и легкоатлетическая эстафета. В эти часы схема движения автобусов изменится:

  • маршрут К: Артиллерийская – Зейская – Политехническая – Ленина – далее по маршруту;
  • маршрут № 12: Шевченко – Зейская – далее по маршруту;
  • маршруты № 5, 38 (38а), 39: 50-летия Октября – Зейская – Артиллерийская – далее по маршруту;
  • маршрут № 11: Мухина – Горького – Комсомольская – Зейская – Политехническая – Ленина – далее по маршруту;
  • маршрут № 2 (2а): 50 лет Октября – Зейская – Батарейная – далее по маршруту;
  • маршрут № 7: Пионерская – Зейская – Артиллерийская – Ленина (стадион «Амур») – Артиллерийская – Зейская – далее по маршруту;
  • маршруты № 12, 9, 28, 30, 31: 50-летия Октября – Зейская – Политехническая – Ленина – далее по маршруту;
  • маршруты № 8, 22, 26: 50 лет Октября – Зейская – Калинина – далее по маршруту;
  • маршруты № 16с, 41с: Зейская (в районе пересечения с Богдана Хмельницкого) – Батарейная – Ленина – далее по маршруту.

Также 9 мая с 15:00 до 22:30 перекроют участок улицы Краснофлотской от переулка Уралова до Пионерской.

Просмотров всего: 304

#День Победы #дороги #мэрия #праздники

распечатать


Общество

В Благовещенске частично перекрыли улицу Красноармейскую
Общество 1

Амурчане рассказали, как проведут майские праздники
Общество

В Благовещенске волонтёры раздадут десять тысяч георгиевских лент
Общество 4

Российские космонавты развернули Знамя Победы в открытом космосе
Комментарии
Показать все (1)
  • ну вот

    ну вот
    47 минут назад

    Для того что бы проводить эти мероприятия, нужно для начала отменить ковидные ограничения, ну

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь