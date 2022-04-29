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29апреля
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сегодня, 13:32 2

В Благовещенске грабителя не стали отправлять в тюрьму

Кража часов могла обернуться для иностранца реальным сроком

В Благовещенске грабителя не стали отправлять в тюрьму
Фото: pexels.com

Благовещенский городской суд не стал отправлять за решетку совершившего преступление иностранцу. Дело было прекращено в связи с примирением сторон.

Подсудимый обнаружил лежащего на полу в состоянии алкогольного опьянения мужчину и снял у него с руки часы марки Ledfort стоимостью 2,5 тысячи рублей.

Однако позднее от потерпевшего поступило заявление о прекращении уголовного дела за примирением сторон. Благовещенский суд освободил подсудимого в зале суда.

По статье «Грабёж» максимальный срок наказания составляет четыре года лишения свободы. А для иностранца такое преступление, кроме того, может повлечь решение о депортации.

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#криминал #происшествия #суды

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Комментарии
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  • chilly

    chilly
    46 минут назад

    Очень печально. Нафига его здесь оставили?!

  • Зевака

    Зевака
    26 минут назад

    Люлей хоть ввалили?

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