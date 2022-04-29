В Благовещенске грабителя не стали отправлять в тюрьму

Благовещенский городской суд не стал отправлять за решетку совершившего преступление иностранцу. Дело было прекращено в связи с примирением сторон.

Подсудимый обнаружил лежащего на полу в состоянии алкогольного опьянения мужчину и снял у него с руки часы марки Ledfort стоимостью 2,5 тысячи рублей.

Однако позднее от потерпевшего поступило заявление о прекращении уголовного дела за примирением сторон. Благовещенский суд освободил подсудимого в зале суда.

По статье «Грабёж» максимальный срок наказания составляет четыре года лишения свободы. А для иностранца такое преступление, кроме того, может повлечь решение о депортации.