На Восточном состоялся Дальневосточный чемпионат по ракетомоделированию

Дальневосточный чемпионат по ракетомоделированию прошёл на территории космодрома Восточный.

Мероприятие стало одним из главных этапов молодёжного Космического фестиваля «АмурКосмоФест-2022», который проводится на базе Амурского государственного университета с 25 по 29 апреля.

Чемпионат открыл экспериментальный запуск ракеты «Капелла». Её разработали студенты Самарского университета имени С.П. Королёва. Ракета способна подняться на высоту до трёх километров. Остальные участники, а их на чемпионат съехалось более 50 человек, представили опытные модели ракет, поднимающиеся на высоту до 400 метров.

Студенты из Благовещенска, Комсомольска-на-Амуре, Самары, Санкт-Петербурга и Красноярска запустили свои модели ракет с космодрома.

«Ребята с профильным ракетным образованием показали себя как мастера своего дела и настоящие энтузиасты космоса», – рассказали в телеграм-канале государственной корпорации «Роскосмос».