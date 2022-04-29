Актёр Сергей Карякин умер в возрасте 50 лет

О смерти Карякина сообщила актриса Елена Ксенофонтова в своём блоге. Она отметила, что Сергей был «прекрасным артистом, товарищем и партнёром».

О смертельной болезни актёра стало известно в начале апреля. У Карякина диагностировали агрессивную форму рака языка на последней стадии.

Он признавался в соцсетях, что вынужден дышать и есть через трубочку, а также совсем не может говорить. Сергей написал в блоге, что болезнь диагностировали уже поздно, при этом локализация опухоли очень неудобная, поэтому он не операбелен.

Карякин прошёл курс лучевой и химиотерапии, но лечение не помогло и вызвало крайнее истощение организма. Актёр исхудал до 47 килограммов. По словам жены артиста, Сергей очень стойко держался, несмотря на боль. У него сильно отекло лицо, которое он вынужден был скрывать.

Как сообщает «Пятый канал», причиной страшного диагноза стала ошибка стоматолога. Супруга Карякина рассказала, что во время визита актёра к врачу ему недостаточно хорошо обработали пломбу. Острый край поранил язык, но Сергей не придал этому значения и жил с этой раной. Шесть месяцев спустя у него возникли проблемы с дикцией и нестерпимая боль.

Сергей Карякин известен по ролям в фильмах и сериалах «В круге первом» (12+), «Обратная сторона Луны» (16+), «Перевал Дятлова» (16+) и других.