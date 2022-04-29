Амурчане рассказали, как проведут майские праздники

Поучаствовали в опросе «Как планируете провести майские праздники?» около двух тысяч человек и варианты «Все на огород!» и «Работу никто не отменял» выбрали по 28 % респондентов. Провести время с родными и близкими планируют 26 % опрошенных. А 16 % наших читателей признались, что не представляют майские праздники без шашлыков. Отметим, что поездка на природу сейчас не лучшая идея, а разводить костры и вовсе наказуемая: на всей территории области действует особый противопожарный режим.

Среди читателей нашлись и те, кто решил поделиться своими вариантами проведения выходных: «Генеральная уборка в доме», «Пить буду», «Ничего не буду делать», «На огороде в кругу родных и близких с шашлыками», «Лёжа на диване», «2,3 мая Радоница, будет время не торопясь посетить все могилы близких», «Дома», «Поеду с ребёнком на море», «Работа, огород, шашлык, Радоница – всё успеем сделать» и другие.

Напомним, что в мае у россиян будет 13 выходных и большая их часть приходится на первую половину месяца. Праздничных дней будет два – 1 и 9 мая. В связи с тем, что 1 мая выпадает на воскресенье, выходной переносится на 2 мая. Кроме того, часть выходных дней перенесли с января, когда праздничные дни также по календарю выпадали на выходные.

Таким образом, для людей, работающих на «пятидневке», выходными будут дни с 1 по 3 мая и с 7 по 10 мая. Для тех, у кого «шестидневка», выходные будут 1, 2, 8, 9 и 10 мая (30 апреля – короткий день).