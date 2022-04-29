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29апреля
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сегодня, 12:10 1

Амурчане рассказали, как проведут майские праздники

Редакция Амур.инфо провела опрос среди читателей

Амурчане рассказали, как проведут майские праздники
Фото: Амур.инфо

В течение недели читатели Амур.инфо могли поучаствовать в опросе, который проводится на главной странице сайта и в нашем телеграм-канале. Амурчане поделились своими планами на майские праздники. Оказалось, что большинство опрошенных будут или работать, или отправятся на огород.

Поучаствовали в опросе «Как планируете провести майские праздники?» около двух тысяч человек и варианты «Все на огород!» и «Работу никто не отменял» выбрали по 28 % респондентов. Провести время с родными и близкими планируют 26 % опрошенных. А 16 % наших читателей признались, что не представляют майские праздники без шашлыков. Отметим, что поездка на природу сейчас не лучшая идея, а разводить костры и вовсе наказуемая: на всей территории области действует особый противопожарный режим.

Среди читателей нашлись и те, кто решил поделиться своими вариантами проведения выходных: «Генеральная уборка в доме», «Пить буду», «Ничего не буду делать», «На огороде в кругу родных и близких с шашлыками», «Лёжа на диване», «2,3 мая Радоница, будет время не торопясь посетить все могилы близких», «Дома», «Поеду с ребёнком на море», «Работа, огород, шашлык, Радоница – всё успеем сделать» и другие.

Напомним, что в мае у россиян будет 13 выходных и большая их часть приходится на первую половину месяца. Праздничных дней будет два – 1 и 9 мая. В связи с тем, что 1 мая выпадает на воскресенье, выходной переносится на 2 мая. Кроме того, часть выходных дней перенесли с января, когда праздничные дни также по календарю выпадали на выходные.

Таким образом, для людей, работающих на «пятидневке», выходными будут дни с 1 по 3 мая и с 7 по 10 мая. Для тех, у кого «шестидневка», выходные будут 1, 2, 8, 9 и 10 мая (30 апреля – короткий день).

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#аналитика #интернет #праздники

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    19 минут назад

    Пить мы будем. Мы же русские. С нами Бог

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