В Благовещенске ремонтируют библиотеку «Центральная»

Этой осенью благовещенская библиотека «Центральная» станет модельной. Сейчас в здании идет ремонт. Ход работ оценил мэр Благовещенска Олег Имамеев.

Строители поделились, что на объекте появились скрытые работы, без которых невозможно завершить основной ремонт. При демонтаже оказалось, что отмостка находится в аварийном состоянии. Олег Имамеев поручил проработать вопрос с дополнительным финансированием, в том числе на эти работы, из внебюджетных источников.

— Работа кипит, и, конечно, появляются новые виды работ, которые необходимо выполнить в рамках комплексного подхода к ремонту этого здания. Дал поручение подрядчикам посмотреть, пересчитать сметы, будем искать на них средства. Мы просто не можем допустить, чтобы новое оборудование, которое закупили в рамках реализации нацпроекта «Культура», было установлено в неотремонтированном помещении. Ремонт проводится за счёт городского бюджета, работы должны быть завершены к середине июля, – рассказал мэр.

Из городского бюджета выделили средства на ремонт инженерных коммуникаций, кровли, утепление стен. В здании уже отремонтировали санузлы, заменили окна. На фасаде, где необходимо, восстановили кирпичную кладку, выровняли и заново оштукатурили поверхность. Чеканное панно также ждёт обновление, фигуры почистят, покроют защитным составом и вернут на место.

Фото: мэрия Благовещенска.

Некоторые работы Муниципальная информационно-библиотечная система возьмёт на себя и выполнит за счёт средств социальных партнеров: отремонтируют крыльцо, проведут устройство компьютерной сети, пожарной и охранной сигнализации.

— Библиотека городских инноваций станет площадкой и местом притяжения для горожан, желающих менять свой город, развивать его и делать лучше. В библиотеке появятся локации как для детей, так и для взрослых. Особый упор делаем на работу с молодёжью, в новой библиотеке откроется школа видеоблогинга. Обновится и помещение «Народного музея», которое уже сейчас стало удобнее: в рамках демонтажа лифта был оборудован прямой вход в музей из холла. Теперь главное в срок закончить все ремонтные работы и приступить к наполнению и оформлению площадок, расстановке книжного фонда, настройке оборудования, – отметила директор Муниципальной информационной библиотечной системы Александра Рихновец.

Библиотека «Центральная» – пятая по счёту получит статус «модельной». Модернизация проходит благодаря участию в национальном проекте «Культура». С 2019 года полностью преобразились и стали модельными библиотеки «Молодежная» на улице Комсомольской, 3, искусств по адресу: улица Ленина, 72, им. Бориса Машука – Институтская, 10/1 и им. Петра Комарова на улице Лазо, 42.