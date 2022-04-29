В Благовещенске волонтёры раздадут десять тысяч георгиевских лент
Акция продлится до 9 мая
В Благовещенске началась Всероссийская акция «Георгиевская ленточка», её проводит центр развития общественных и молодёжных инициатив «Выбор». Волонтёры до 9 мая раздадут десять тысяч лент, сообщает пресс-служба мэрии.
К георгиевским лентам прилагаются памятки по их правильному использованию. 1, 5, 8 и 9 мая волонтёры будут раздавать символ Победа в ТРЦ «Острова», около многофункционального центра, универмага и на площади Ленина. 8 мая волонтёров можно будет встретить в парке Дружбы.
Просмотров всего: 206
#День Победы #мэрия #праздники