В Благовещенске волонтёры раздадут десять тысяч георгиевских лент

В Благовещенске началась Всероссийская акция «Георгиевская ленточка», её проводит центр развития общественных и молодёжных инициатив «Выбор». Волонтёры до 9 мая раздадут десять тысяч лент, сообщает пресс-служба мэрии.

К георгиевским лентам прилагаются памятки по их правильному использованию. 1, 5, 8 и 9 мая волонтёры будут раздавать символ Победа в ТРЦ «Острова», около многофункционального центра, универмага и на площади Ленина. 8 мая волонтёров можно будет встретить в парке Дружбы.

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#День Победы #мэрия #праздники

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Кристина Хасуева