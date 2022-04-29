Губернатор посетил коневодческую ферму в Серышевском районе

Во время рабочей поездки по Серышевскому району Василий Орлов посетил семейное фермерское хозяйство.

«Во время поездки в Серышевский район заехал на семейное крестьянско-фермерское хозяйство. Семья занимается разведением коров и лошадей. Помимо этого, проводят экскурсии для жителей, учат кататься на лошадях, занимаются с детьми. Очень рад, что вся семья вовлечена в работу. В 2018 году они получили грантовую поддержку, которая позволила начать свое дело. Считаю, нужно и дальше помогать», – написал Василий Орлов в своём телеграм-канале.

Развитие семейной фермы началось с инициативы главы семьи и региональной поддержки. В 2018 году семья Савчук получила грант на развитие хозяйства и приобрела 12 коров и трактор. Сейчас на ферме разводят несколько пород лошадей, коров, кроликов и даже декоративных голубей.

— Мы занимаемся разведением коров и лошадей, у нас такая мини-ферма. К нам приезжают люди на экскурсии. Приезжают целыми семьями и классами. Лошадей у нас 140 голов, дойных коров 40, а общее поголовье – 80 голов, 6 кроликов, собаки, кошки, декоративные голуби. Мы здесь не просто работаем, мы здесь отдыхаем, – рассказала глава фермерского хозяйства Ирина Савчук.

Также глава области встретился с руководителем предприятия МиС АГРО Татьяной Михайленко, она рассказала про планы дальнейшего развития.

— Планируем начать строительство нового инвестиционного проекта. Первоначально была задумка построить новый объект с роботизированным оборудованием, но в связи с изменениями думаем, что, скорее всего, переориентируемся на доильный зал. Хотим построить комплекс на 2 400 голов, но планируем строить очередями и в первую очередь на 1 200 голов. Проектная организация уже готова разрабатывать проект, – объяснила директор предприятия.

По поручению губернатора в Приамурье действуют повышенные меры поддержки для тех, кто ведёт сельскохозяйственную деятельность в центральной части области. Если на юге возмещают 50 процентов за покупку скота, то здесь – 60 процентов, такая же ситуация с оборудованием.

— Развитие агропромышленного комплекса – наш приоритет. Строительство новой молочной фермы на 2 400 голов и строительство цеха по переработке молочной продукции – это важные проекты, как для района, так и всей области. Проекты интересные и мы обязательно их поддержим. Готовьте проектную документацию. Инструменты поддержки и финансирование на такие цели у нас в бюджете предусмотрены, – сказал Василий Орлов.