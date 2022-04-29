Амурчанин предстанет перед судом за убийство кувалдой
Инцидент произошёл в Шимановском районе
В Шимановском районе передано в суд дело мужчины, совершившего умышленное убийство. Он нанёс смертельные удары кувалдой.
11 февраля 2022 года, во второй половине дня, в кафе, расположенном на трассе вблизи села Базисное, произошёл конфликт между обвиняемым и потерпевшим. Оба мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения.
После ссоры обвиняемый и потерпевший разошлись по своим рабочим местам, в котельную и на пилораму близ кафе.
Обвиняемый взял кувалду и отправился в помещение пилорамы, где спал его обидчик. Незваный гость нанёс жертве несколько ударов по голове, в результате чего наступила смерть.
Оперативники задержали подозреваемого в тот же день. Мужчина признал свою вину, оказывал содействие при даче показаний на месте преступления. Ранее обвиняемый уже привлекался к уголовной ответственности за кражи и угон автомобиля.
Дело направлено в суд Шимановского района. За убийство мужчине грозит от восьми лет лишения свободы.
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