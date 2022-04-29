Амурчанин предстанет перед судом за убийство кувалдой

В Шимановском районе передано в суд дело мужчины, совершившего умышленное убийство. Он нанёс смертельные удары кувалдой.

11 февраля 2022 года, во второй половине дня, в кафе, расположенном на трассе вблизи села Базисное, произошёл конфликт между обвиняемым и потерпевшим. Оба мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения.

После ссоры обвиняемый и потерпевший разошлись по своим рабочим местам, в котельную и на пилораму близ кафе.

Обвиняемый взял кувалду и отправился в помещение пилорамы, где спал его обидчик. Незваный гость нанёс жертве несколько ударов по голове, в результате чего наступила смерть.

Оперативники задержали подозреваемого в тот же день. Мужчина признал свою вину, оказывал содействие при даче показаний на месте преступления. Ранее обвиняемый уже привлекался к уголовной ответственности за кражи и угон автомобиля.

Дело направлено в суд Шимановского района. За убийство мужчине грозит от восьми лет лишения свободы.