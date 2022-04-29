Фестиваль дарения #МЫВМЕСТЕ подарит амурчанам новые бесплатные занятия и игровые программы

Увлекательные мероприятия в рамках фестиваля дарения #МЫВМЕСТЕ продолжаются. Амурчан ждут бесплатные спортивные занятия, оздоровительные и игровые программы.

29 апреля в 18:00 подышать свежим воздухом и получить заряд бодрости можно на набережной Амура. Рядом с ротондой пройдет мастер-класс по северной ходьбе. Тренировку организует Амурская региональная физкультурно-спортивная общественная организация «Клуб Скандинавской ходьбы «Движение». С вопросами обращаться: 8-914-608-67-25, Ольга Савватеева.

30 апреля с 9:00 до 10:30 можно будет обучиться спортивно-тактической игре «Лазертаг». Её организуют для ребят 8-15 лет. Открытая тренировка пройдет по адресу: улица Северная,165 А/2 MILITARY ZONE 28, вводное занятие организует Федерация военно-тактических игр. Предварительная запись по тел. 8-924-841-33-10, Юлия Митрофанова.

30 апреля в 12:00 на горнолыжной базе «Снежинка» пройдет «День здоровья». Для детей с ОВЗ и их родителей пройдут увлекательные мастер-классы, подвижные спортивные игры. В программе поход по тропе здоровья, общение с животными, показ специализированных тренажеров и возможность больше узнать про деятельность организаций «Академия Спорта» и «Мир без границ», работающих с детьми с ОВЗ и их семьями. Подробности по телефону: 8-924-847-69-74, 8-914-565-23-87, Татьяна Каримова.

30 апреля в 14:30 по тому же адресу пройдут занятия по йоге для беременных. Будущим мамам с собой нужно взять удобную форму. Предварительная запись по телефону: 8-914 581-41-56, Елена Зеленская.

1 мая в 12:00 Амурская областная общественная организация «Федерация спортивного ориентирования» приглашает всех желающих раскрыть свой талант читать карты. Спортивное ориентирование пройдет на территории АмГУ. Старт ориентирования в 12:00 около столовой за бассейном. Обращаться по телефону: 8-914-559-98-69, Мария Максименко.