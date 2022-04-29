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Василий Орлов: «Масочный режим не обязателен, но рекомендован»

Губернатор Амурской области ответил на вопросы жителей региона в прямом эфире

Василий Орлов: «Масочный режим не обязателен, но рекомендован»
Фото: правительство Амурской области

В четверг, 28 апреля, губернатор Амурской области Василий Орлов провёл прямой эфир, в ходе которого отвечал на вопросы амурчан. Всего поступило 350 вопросов, а трансляция велась на площадках «ВКонтакте» (более двух тысяч зрителей) и «Одноклассники» (более 26 тысяч зрителей)

Про масочный режим

Пожалуй, главным вопросом прямого эфира стал вопрос об отмене масочного режима в Амурской области.

— У нас все решения по санитарно-эпидемиологическим мероприятиям принимаются по требованию и по согласованию с Роспотребнадзором. Да, эпидемиологическая ситуация стабилизируется, масочный режим частично отменяется. Считаю, целесообразно его сохранить в местах с массовым пребыванием. Ношение маски – это обязанность и право каждого, особенно тех, у кого слабое здоровье. Как только ситуация позволит, масочный режим будет отменен, – сказал Василий Орлов.

Он также пояснил, что мост в Китай не открывается только потому, что в Поднебесной действует политика «нулевой терпимости» к COVID-19.

Про санкции и экономику

Василий Орлов отметил, что Россия успешно справилась с первым ударом санкций стран Запада. В Амурской области создан антикризисный штаб по аналогии с федеральным. Губернатор отметил, что сейчас некоторые направления экономики находятся в приоритете. Поддержку оказывают строительной отрасли (включая ремонт дорог), малому и среднему предпринимательству, сельскому хозяйству. Кроме того, особое внимание уделяется семьям с низким доходом и многодетным семьям.

Про цены

Руководство области совместно с ФАС и прокуратурой смогли сбить спекулятивный рост цен на продукты питания. Контроль цен на основные группы продуктов проводится постоянно. Заключено более 90 соглашений с торговыми предприятиями о сдерживании наценки не более 5 % на социально значимые продукты питания.

— Если есть информация о перекосе цен, информируйте, мы будем реагировать, – обратился к амурчанам Василий Орлов.

Он также добавил, что с крупнейшими торговыми сетями и местными производителями продуктов питания есть договорённость о том, что в линейке амурских производителей будет выделено 42 позиции товаров, включая молочную, мясную продукцию и овощи, цены на которые вообще не будут повышаться. Такие продукты в магазинах будут отмечены специальными ценниками.

Про здравоохранение

Во время прямого эфира амурчане пожаловались, что в отдельных аптеках не хватает медикаментов, а конкретно – инсулина. Василий Орлов отметил, что наличие лекарств в аптеках находится на особом контроле Росздравнадзора. В каждом случае отсутствия препаратов надо разбираться отдельно. При этом в области дефицита по лекарствам нет, в том числе по инсулину и гормонам щитовидной железы.

Другим вопросом из сферы здравоохранения стал вопрос о травмпункте Белогорской больницы.

— Белогорская больница у нас одна из проблемных. Соответствующее поручение есть. Мы проговаривали и решение это не меняем о том, что необходимо на территории Белогорской больницы строить новый терапевтический корпус. Тот, который есть, ремонтировать нет смысла, – сказал глава региона.

Он пояснил, что к решению проблемы должна активнее подключаться местная мэрия. Нужно подготовить проект и заявиться с ним на федеральный уровень. Кроме того, губернатор поручил главе амурского минздрава постараться разобраться в ситуации.

Про День Победы

Василий Орлов сообщил, что все мероприятия, приуроченные к празднованию Дня Победы, в этом году пройдут в очном формате: и парад, и салют, и «Бессмертный полк»

— Масочный режим (во время этих мероприятий – Прим. ред.) не обязателен, но рекомендован, особенно для людей, у которых есть проблемы со здоровьем, – подчеркнул Василий Орлов.

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#COVID 19 #бизнес #губернатор #здоровье #интернет #строительство #экономика

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Комментарии
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  • Здравомыслящая

    Здравомыслящая
    4 часа назад

    В мае 2020 было 10-20 случаев Ковида в день- был строний масочный режим и др.строгие меры, День Победы праздновали онлайн. А сейчас 140-120 случаев в день и "масочный режим не обязателен" и парады и шествия "одобрямс"?

    Двойные стандарты?

  • Undertaker

    Undertaker
    4 часа назад

    Естественно, заставляли покупать и не пущать, ироды пархатого менгеле.

  • Tуман

    Tуман
    4 часа назад

    Я, например, обладаю даром гипноза. Прикольно, когда в магазине кассир требует от всех надеть маски, а мне тупо улыбается.

    Для информации: на кассе всегда плачУ полную сумму

  • Здравомыслящая

    Здравомыслящая
    3 часа назад

    Извините, но ненамеренно написала неточную информацию по Амур.области- в день 50-60 случаев. Это на Алтае по 140случаев

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    3 часа назад

    А когда-то Вася грозился за 30 случаев закрыть область на карантин. Мягковаты яички оказались. )))

  • Kadet_84

    Kadet_84
    2 часа назад

    Василий Александрович, Вы уж определитесь, это обязанность или право? Это разные вещи!

  • Soldier

    Soldier
    2 часа назад

    Вася только говорящая голова. Решение все принимает дед

  • Авантыч

    Авантыч
    1 час назад

    Здравомыслящая

    Сейчас "лайтовый" Омикрон, в отличии от других. Во-вторых, в мае было 0% привитых, сейчас 75%.

  • Tуман

    Tуман
    16 минут назад

    А мне приснилось, что если я привьюсь, то Владимир Владимирович умрёт. Потому и не прививаюсь. Нести мне сию ношу до конца дней своих...

  • LT

    LT
    5 минут назад

    Туман, хехе

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