Российские космонавты развернули Знамя Победы в открытом космосе

28 апреля космонавты Роскосмоса развернули копию Знамени Победы во время работ в открытом космосе.

Идею данной акции предложил один из космонавтов, Олег Артемьев. Его инициативу поддержали.

Специалисты Центра управления полётами и ракетно-космической корпорации «Энергия» произвели необходимые расчёты по оптимальному времени раскрытия знамени на орбите. Космонавты предварительно нашли на станции проволоку, которой прошили полотнище.

28 апреля, во время работ за пределами МКС, Олег Артемьев и Денис Матвеев развернули копию Знамени Победы в Великой Отечественной войне. Российские космонавты поздравили всех с наступающим Днём Победы.

Сейчас космонавты завершили все работы и находятся на борту станции.