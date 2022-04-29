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Российские космонавты развернули Знамя Победы в открытом космосе

В преддверии Дня Победы борт Международной космической станции украсил самый патриотический символ

Российские космонавты развернули Знамя Победы в открытом космосе
Фото: госкорпорация «Роскосмос»

28 апреля космонавты Роскосмоса развернули копию Знамени Победы во время работ в открытом космосе.

Идею данной акции предложил один из космонавтов, Олег Артемьев. Его инициативу поддержали.

Специалисты Центра управления полётами и ракетно-космической корпорации «Энергия» произвели необходимые расчёты по оптимальному времени раскрытия знамени на орбите. Космонавты предварительно нашли на станции проволоку, которой прошили полотнище.

28 апреля, во время работ за пределами МКС, Олег Артемьев и Денис Матвеев развернули копию Знамени Победы в Великой Отечественной войне. Российские космонавты поздравили всех с наступающим Днём Победы.

Сейчас космонавты завершили все работы и находятся на борту станции.

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#День Победы #космос #память

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Комментарии
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  • Опустошитель

    Опустошитель
    5 часов назад

    нужное дело, пусть внеземные цивилизации знают...

  • DimonS

    DimonS
    5 часов назад

    Ух, как на ветру колышется!

  • Здравомыслящая

    Здравомыслящая
    3 часа назад

    В космосе нет ветра.

    Более интересно: заделали ли окончательно отверстие через которое уходил воздух с МКС?

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    3 часа назад

    Зачем его заделывать? За счёт чего тогда будет знамя колыхаться? Ветра-то нету. )

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