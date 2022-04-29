Амурским полицейским пришлось стрелять по колёсам иномарки, чтобы остановить угнанный автомобиль

Инспекторы дорожно-патрульной службы на автодороге в Белогорском районе обнаружили объявленный в розыск автомобиль. Машина двигалась в сторону села Возжаевка.

На требования полицейских остановить транспортное средство водитель не отреагировал и попытался скрыться. Сотрудники полиции начали преследование.

Чтобы остановить машину, одному из инспекторов пришлось выстрелить в воздух. Когда и это не подействовало, он несколько раз выстрелил по колёсам автомобиля. После этого водитель был вынужден остановиться. Его задержали и доставили в дежурную часть.

Как выяснилось, угнанной иномаркой управлял ранее судимый житель села Возжаевка. Мужчина находился в состоянии опьянения.

— В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.