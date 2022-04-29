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29апреля
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сегодня, 09:50 6

Амурским полицейским пришлось стрелять по колёсам иномарки, чтобы остановить угнанный автомобиль

Водитель не захотел останавливаться и попытался скрыться

Амурским полицейским пришлось стрелять по колёсам иномарки, чтобы остановить угнанный автомобиль
Фото: pixabay.com

Инспекторы дорожно-патрульной службы на автодороге в Белогорском районе обнаружили объявленный в розыск автомобиль. Машина двигалась в сторону села Возжаевка.

На требования полицейских остановить транспортное средство водитель не отреагировал и попытался скрыться. Сотрудники полиции начали преследование.

Чтобы остановить машину, одному из инспекторов пришлось выстрелить в воздух. Когда и это не подействовало, он несколько раз выстрелил по колёсам автомобиля. После этого водитель был вынужден остановиться. Его задержали и доставили в дежурную часть.

Как выяснилось, угнанной иномаркой управлял ранее судимый житель села Возжаевка. Мужчина находился в состоянии опьянения.

— В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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#происшествия #криминал

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Комментарии
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  • DimonS

    DimonS
    5 часов назад

    А кто будет возмещать ущерб за пробитые колеса и испорченные диски? Полиция? Или тот, кто стрелял?

  • Здравомыслящая

    Здравомыслящая
    4 часа назад

    Да уж, двойственная радость. А точно только по колёсам попали и кузов не пострадал?

  • Петро555

    Петро555
    4 часа назад

    Другого выхода просто не было скорей всего. А если впереди автобус с детьми шел? Даже, если не угонщик, а сам хозяин возместит ущерб за пробитые колеса, один хрен лучше, чем он вообще мог свою машину больше не увидеть

  • Дан

    Дан
    3 часа назад

    Здравомыслящая ...А точно только по колёсам попали и кузов не пострадал?..

    Апсалютна точняк!!! Я - то самое калисо и пишу тибе, дурачке...

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    3 часа назад

    Жаль, что только по колёсам... (

  • Дан

    Дан
    10 минут назад

    Офисный планктон ...Жаль, что только по колёсам...

    истину глаголешь, сын Мой. (правда, истину глаголешь редко)

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