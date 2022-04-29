Питомцы амурчан получат необходимое лечение в полном объёме

По сообщению Минсельхоза России, в 2021 году было произведено 14 миллиардов доз вакцин от болезней животных и 170 миллионов единиц фармацевтических ветеринарных продуктов. Что касается ветклиник Амурской области, то здесь острой нехватки препаратов для домашних питомцев нет.

Максим Увайдов, замминистра сельского хозяйства, рассказал о том, что в России есть аналоги всех востребованных на рынке зарубежных препаратов, включая вакцины и средства диагностики для животных. Кроме того, есть и собственные уникальные разработки. Всего же в распоряжении ветеринаров 1 200 наименований препаратов.

Для того, чтобы покрыть возросший спрос на внутреннем рынке, в России наращивают объемы производства ветпрепаратов. В настоящее время широко представлены отечественные противопаразитарные лекарства, зарегистрирован 41 нестероидный противовоспалительный препарат, идёт процесс госрегистрации обезболивающего, которое будут применять в составе комплексной терапии для лечения кошек и собак. Для анестезии при проведении операции у мелких домашних животных активно применяется ингаляционный анестетик «Изофлуран», зарегистрированный в Белоруссии.

Руководители частных ветклиник в Амурской области говорят, что некоторые трудности с поставкой анестетиков все же есть, но речь идет об импортных препаратах. Проблема заключается в том, что не во всех ветлечебницах врачи работают с ингаляционными препаратами, так как для этого требуется подготовка специалистов и дополнительное оборудование. Поставщик внутривенного препарата, с которым чаще всего работают амурские ветврачи, временно ограничил количество продаваемого препарата «в одни руки».

— У нас много качественных российских препаратов, но многие из них существенно подорожали. Сейчас работаем с тем, что доступно. Используем российские вакцины, среди них много хороших. Сейчас с импортными поставками проблемы есть, но ожидаем, что в конце апреля – в мае трудностей уже не будет, – рассказали в одной из благовещенских ветклиник.

Минсельхоз сообщает, что антибиотиков тоже хватает.

— Необходимо отметить, что ряд препаратов, по которым в настоящее время отмечается некоторый дефицит, можно заменить аналогами или сходными по действию отечественными лекарствами. Российские предприятия уже много лет поставляют широкий спектр антибиотиков, инсектоакарицидов, антигельминтиков, а также вакцин для кошек и собак, которые представлены не менее, чем тремя производителями и имеют валентности от одной до семи, включая бешенство, – говорит президент Ассоциации практикующих ветеринарных врачей Сергей Середа.

Минсельхоз отмечает, что запущена государственная информационная система «Ирена». Она позволит искать российские ветеринарные средства, зарегистрированные Россельхознадзором.

— Все ветеринарные вакцины и наборы для исследований поставляются в Амурскую область за счет федерального бюджета. Эти вакцины и наборы изготавливают биофабрики, которые находятся на территории России, то есть все ветеринарные препараты российского производства. Ни перебоев, ни недостатка ветпрепаратов у нас нет, все поставки идут в регион без сбоев, – прокомментировал начальник амурского ветеринарного управления Сергей Самохвалов.