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29апреля
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сегодня, 09:21 3

Две благовещенки стали номинантками российской премии «Главные женщины»

Обе предпринимательницы прошли в финал конкурса

Две благовещенки стали номинантками российской премии «Главные женщины»
Фото: Фото из личного архива Ирины Кугай

Бизнес-леди из Благовещенска Оксана Басова и Ирина Кугай стали номинантками российской премии «Главные женщины», финал которой состоялся в Москве.

Премия «Главные женщины» проводится в России ежегодно, начиная с 2019 года. Итоги подводятся в первой половине следующего года. Таким образом, на данный момент состоялось уже три финала. Цель премии – выявить, развить и показать лучшие личные бренды женщин, занятых в бизнесе.

В премии «Главные женщины-2021» приняли участие и две жительницы Благовещенска: Оксана Басова и Ирина Кугай.

Часть первая. Заочная

— Заявку на участие мы подали примерно в начале лета прошлого года. Работа над моим личным брендом велась более полугода, чтобы достойно выступить в финале, – рассказывает Ирина Кугай. – Первое, что нужно было сделать, это заполнить огромную анкету для статьи-интервью, которую впоследствии опубликовали на официальном сайте премии главныеженщины.рф. Также была проведена фотосессия со стилистом, причём и фотографа и стилиста здесь выбирали сами организаторы конкурса.

Кроме того, по словам участницы, вместе с коллегой они подготовили статью в книгу (большой журнал) «Главные женщины», где были опубликованы истории всех номинанток премии. На протяжении всего времени подготовки к финалу шло взаимодействие между конкурсантками и организаторами премии.

— Также было взято направление на развитие личного бренда в социальных сетях, – продолжает Ирина. – Поменяли стратегию публикаций, нужны были новые темы, красивые фотографии. Нужно было активно проявлять в соцсетях свою гражданскую, жизненную и общественную позицию и показывать себя как профессионала.

Часть вторая. Встреча с жюри

Следующим этапом конкурса стало очное представление номинанток перед членами жюри, председателем которого была Ирина Хакамада. В составе жюри и спикеров были: Влад Лисовец, Ляйсан Утяшева, Ксения Собчак, Радислав Гандапас, другие российские и зарубежные эксперты и номинантки премии прошлых лет.

— Пожалуй, самым интересным моментом для номинанток было то, что для представления себя перед жюри давалась всего одна минута, – делится Ирина Кугай. – К этому моменту жюри уже просмотрело анкеты, портфолио, социальные сети участниц и выставило оценки. После одноминутной самопрезентации каждой из нас жюри выставило финальный балл, по которому оценивались участницы.

Бесценный опыт

Благовещенские бизнес-леди участвовали в разных номинациях премии. Оксана Басова представляла номинацию «Консалтинг, образование, бизнес-обучение», а Ирина Кугай – «Строительство, недвижимость, интерьер». К сожалению, для победы в своих номинациях обеим амурчанкам не хватило всего по нескольку баллов. Однако они получили несравненно больше – опыт по созданию личного бренда, который повлиял на ведение бизнеса и поток клиентов, узнаваемость. Кроме того, благовещенки получили дельные советы и побороли волнение, выступив перед столь звёздным жюри.

— Любой женщине-предпринимателю подобный опыт даёт колоссальный прорыв, уверенность в себе и новые возможности как для себя лично, так и для развития бизнеса, – добавляет Ирина. – Ещё один важный момент – это то, что все три дня участия была возможность общаться со всеми номинантками, а их было более 150. Это потрясающие женщины со всех уголков России и из-за рубежа, работающие в разных сферах и областях. Мы обменялись контактами и создали общий чат, благодаря чему появилось столь интересное сообщество для обмена опытом и поддержки друг друга.

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#лонгрид #бизнес #конкурсы

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Комментарии
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  • Опустошитель

    Опустошитель
    5 часов назад

    а где доярки, прядильщицы и мотальщицы?

  • Здравомыслящая

    Здравомыслящая
    4 часа назад

    Фото какое ужасное, некоторые дамы вульгарно выглядят.

    Как-то не тянут на серьёзных бизнесвумен.

  • квт

    квт
    4 часа назад

    какой бизнес, такие и вумен ...)

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