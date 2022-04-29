В Амурской области подвели итоги конкурсов «Учитель года» и «Воспитать человека»

Стали известны имена победителей и призёров региональных конкурсов «Учитель года» и «Воспитать человека». Торжественная церемония закрытия прошла в Центре эстетического воспитания детей имени Белоглазова. Награды педагогам вручил губернатор Амурской области Василий Орлов, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По итогам конкурса «Учитель года» из 25 участников третье место досталось учителю русского языка и литературы, представляющему город Свободный, Яне Лукашевской. Второе место завоевал учитель физики из Ивановского муниципального округа Иван Чернечкин. Победителем и обладателем звания «Учитель года Амурской области – 2022» и статуэтки из самоцветов «Амурский пеликан» стала учитель русского языка и литературы школы № 26 города Благовещенска Светлана Булгакова.

— Это неожиданная победа, ведь в конкурсе участвовало большое количество достойных людей, которые вложили много труда, чтобы находиться сегодня здесь. Каждый участник старался продемонстрировать какую-то методику, которая дает наивысший результат в его работе с детьми. Я делала акцент на проектной деятельности, – поделилась Светлана Булгакова, которая проработала в школе шесть лет.

В конкурсе «Воспитать человека» соревновались 39 педагогов. В направлении «Дошкольное образование» победила воспитатель из села Ивановка Елена Вашкевич. В номинации «Воспитание в детско-юношеском коллективе» лидером стал учитель трудового обучения школы-интерната Белогорска Александр Шивков. В номинации «Комплексное психолого-педагогическое сопровождение в образовательном пространстве» победа досталась учителю математики, учителю-дефектологу из города Свободного Ольге Васильевой. В новой номинации «Сердце отдаю детям», где соревновались педагоги дополнительного образования, лучшей стала представительница Свободного Татьяна Ефимова, которая также признана абсолютным победителем всего конкурса «Воспитать человека».

— Эмоции пока сложно передать, но точно могу сказать, что решение конкурсного жюри стало для меня большой неожиданностью. Работаю в Доме детского творчества педагогом по спортивному ориентированию. В рамках одного из конкурсных испытаний я организовала ознакомительное занятие, на котором учила детей с картой и компасом передвигаться по незнакомой местности, ребята прошли первую учебную дистанцию, – отметила Татьяна Ефимова, педагогический стаж которой составляет 26 лет.

Победителей и призёров наградили дипломами, денежными премиями, а также призами от спонсоров. Помимо экспертного жюри на конкурсах работала группа судей из числа школьников и студентов, которые выбирали получателей призов зрительских симпатий.

Осенью, в преддверии Дня учителя, все победители отправятся на всероссийский этап соревнований.

— Хочу поблагодарить вас за вашу работу. В Амурской области трудятся 14 тысяч педагогов, и лучшие из лучших собрались в этом зале сегодня. То, что вы делаете, – бесценно. Вы создаете будущее нашей страны, ведь те, кого вы сегодня учите, встанут у руля государства через некоторое время. И от того, какие знания и моральные качества вы им привьете, будет зависеть будущее нашей Родины В Амурской области возводятся новые школы, реализуется серьезная программа капитальных ремонтов, строятся школьные стадионы, эту работу мы обязательно будем продолжать. Отдельно хочу обратить внимание на национальный проект «Образование», который дал нам «Точки роста», «Кванториумы», развивается цифровая образовательная среда. Но вы понимаете, что без преподавателей вся инфраструктура, на которую тратятся большие средства, была бы бесполезна. Поэтому я хочу вас еще раз поблагодарить за профессионализм и стремление к непрерывному самосовершенствованию, – сказал губернатор Василий Орлов.