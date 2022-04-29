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29апреля
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сегодня, 08:51 7

Первомайская демонстрация в Благовещенске пройдет под новым девизом

Подробности рассказали в федерации профсоюзов Амурской области

Первомайская демонстрация в Благовещенске пройдет под новым девизом
Фото: Федерация профсоюзов Амурской области.

1 мая, в честь Дня весны и труда, в Благовещенске пройдёт первомайская демонстрация. Её девиз в этом году: «Za мир! Труд! Май!»

— Сегодня, как никогда, нам – россиянам, важно быть едиными. Обычно в Первомай профсоюзы выдвигают требования о заработной плате, сохранении социальных гарантий и многое другое. В сегодняшней ситуации мы говорим о поддержке нашей армии и президента и поэтому девиз нашей акции «Za мир! Труд! Май!», «Zа мир без нацизма!» – заявил председатель федерации профсоюзов Амурской области Александр Суворов.

Колонны первомайского шествия начнут собираться в 10:00 на участке улицы Шевченко от Ленина до набережной Амура. Само шествие состоится с 11:00 до 12:00, колонны пройдут от улицы Шевченко до ОКЦ по улице Ленина.

Принять участие в шествии можно в составе колонн конкретных компаний и ведомств. Для этого руководству благовещенских организаций и предприятий можно обратиться в федерацию профсоюзов.

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#праздники

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    6 часов назад

    Чем-то воняет. Только не пойму, чем и от кого?

  • Кроненберг

    Кроненберг
    5 часов назад

    Туман открой форточку

  • Алиса65

    Алиса65
    5 часов назад

    Сам праздник, учрежден был как манифестация борьбы трудящихся за свои права, но режим максимально закрутил гайки в части прав человека и свободы слова, подкрепив это многочисленными силовыми структурами. Сегодня можно демонстрировать только поддержку власти и "относиться с пониманием"... Думаю основной лозунг будет такой:

    "Земля прогрелась - пора сажать!")

  • Здравомыслящая

    Здравомыслящая
    4 часа назад

    Н-да, всё настроение об......

  • Tуман

    Tуман
    4 часа назад

    Кроненберг, ничего-то ты не понял...

  • Sergey Nifashev

    Sergey Nifashev
    3 часа назад

    Явка на Первомайское шествие будет обеспечена! Сомнений в этом нет.

  • Tуман

    Tуман
    13 минут назад

    Sergey Nifashev, естественно. Муниципалов в принудительном порядке погонят

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