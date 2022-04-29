Первомайская демонстрация в Благовещенске пройдет под новым девизом

1 мая, в честь Дня весны и труда, в Благовещенске пройдёт первомайская демонстрация. Её девиз в этом году: «Za мир! Труд! Май!»

— Сегодня, как никогда, нам – россиянам, важно быть едиными. Обычно в Первомай профсоюзы выдвигают требования о заработной плате, сохранении социальных гарантий и многое другое. В сегодняшней ситуации мы говорим о поддержке нашей армии и президента и поэтому девиз нашей акции «Za мир! Труд! Май!», «Zа мир без нацизма!» – заявил председатель федерации профсоюзов Амурской области Александр Суворов.

Колонны первомайского шествия начнут собираться в 10:00 на участке улицы Шевченко от Ленина до набережной Амура. Само шествие состоится с 11:00 до 12:00, колонны пройдут от улицы Шевченко до ОКЦ по улице Ленина.

Принять участие в шествии можно в составе колонн конкретных компаний и ведомств. Для этого руководству благовещенских организаций и предприятий можно обратиться в федерацию профсоюзов.