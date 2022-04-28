Глава «Союзмультфильма» дала советы, как уберечь детей от опасного контента

— Нужно обращать внимание на возрастную маркировку мультфильмов, время суток, в которое ребенок смотрит контент. Многие современные мультфильмы принято ругать, но зачастую речь идет о том, что ребенку, например, показали на ночь что-то энергичное, слишком яркое, что и спровоцировало перевозбуждение психики, – объясняет Юлиана.

Глава «Союзмультфильма» посоветовала родителям больше обращаться к популярным отечественным телеканалам, сетки которых выстроены с учетом возрастных градаций аудитории и их предпочтений. «Можно спокойно оставить ребенка у экрана и быть уверенным, что он смотрит качественные, развивающие мультфильмы», – считает она.

Юлиана Слащева положительно отозвалась об отечественных видеосервисах, в частности об Okko. Видеосервисы сейчас активно развивают и наполняют детское направление. Эти платформы удобны тем, что они предоставляют все данные на каждый мультфильм, включая возрастную маркировку.

С тем, что во многом от родителей зависит, что смотрят дети, согласен и председатель амурского Союза журналистов России Евгений Дуюнов. «Во всем, что происходит плохого с ребенком, виноваты родители. Так же, как и успехи ребенка в учебе, занятиях спортом или музыкой – это результат правильного родительского воспитания и заботы. Сейчас есть масса технических способов сделать так, чтобы ребенку не попадался на глаза шок-контент: можно включить различные режимы родительского контроля и фильтрации на смартфонах и компьютерах, да и сами разработчики внедряют новые подходы модерации, чтобы обезопасить и повысить комфорт пользователей».

К слову, еще два года назад «Союзмультфильм» предусмотрительно полностью перевел свою «золотую коллекцию» с Youtube на площадки популярных онлайн кинотеатров – Okko, Кинопоиск, Premier, оставив возможность бесплатного просмотра по многим позициям. При этом, как говорит Слащева, компания переформатировала использование Youtube.

— Сейчас для «Союзмультфильма» это один из инструментов общения со зрителем, привычный, работающий, но далеко не основной. Там можно увидеть отдельные эпизоды новых мультсериалов, а также различный допконтент: документальные проекты, ролики, специальные серии. Для нас это, скорее, инструмент вовлечения – посмотрев пару серий какого-либо проекта, зритель, очевидно, захочет продолжения. И в этом случае мы уже приглашаем его на другие площадки: популярные детские телеканалы или видеосервисы», – рассказала Слащева.