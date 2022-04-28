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28апреля
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сегодня, 17:24 5

Торговые сети Благовещенска подключились к акции «Покупайте Амурское»

Товары местных производителей пометили специальными ценниками

Торговые сети Благовещенска подключились к акции «Покупайте Амурское»
Фото: правительство Амурской области

Зеленые ценники с брендом «Сделано в Амурской области» появились на прилавках нескольких торговых сетей областной столицы. К акции «Покупайте Амурское» на этой неделе подключились супермаркеты «Кэш энд Кэрри» в ТРЦ «Острова», «Авоська» на улице Василенко, 1, Freshmarket в ТРЦ «Перекресток», сообщается на сайте амурского правительства.

— Акция окажет поддержку в продвижении амурских производителей. Они уделяют особое внимание качеству своей продукции, поставляя на полки магазинов свежие и натуральные товары, которые не привозятся издалека и не нуждаются в особой обработке. Покупая продукты с зеленым брендом «Сделано в Амурской области», каждый покупатель вносит свой вклад в развитие местных производств, а значит, – экономики Приамурья. Рассчитываем, что в дальнейшем к этой акции подключатся и другие торговые сети региона, – отметила министр экономического развития и внешних связей Амурской области Оксана Кукшенева.

Зелеными наклейками на прилавках обозначены товары, произведенные на предприятиях Амурской области. К ним относится молочная и мясная продукция, яйца, крупы, огурцы, помидоры, соевое масло.

— С торговыми сетями и крупнейшими местными производителями продуктов питания мы договорились о том, что в линейке наших производителей будет выделено 42 позиции товаров, включая молочную, мясную продукцию и овощи, цены на которые не будут повышаться. Они отмечены на полках магазинов специальными зелеными ценниками. Это социальная группа товаров в первую очередь для малообеспеченных людей, – отметил Василий Орлов.

Фото: правительство Амурской области

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#областная власть #финансы #экономика

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    1 час назад

    вы ценник на амурское видели?

  • Юрий Венедиктович

    Юрий Венедиктович
    52 минуты назад

    Крон, дешевеет только зарплата.

  • Кроненберг

    Кроненберг
    49 минут назад

    да это понятно-но почему привозное намного дешевле?

  • Юрий Венедиктович

    Юрий Венедиктович
    45 минут назад

    Читай состав продукции на местом и привозном, возможно в этом ответ.

  • Кроненберг

    Кроненберг
    38 минут назад

    наше химия?

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