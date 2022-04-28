Россиянка Юлия Полежаева боится задохнуться во сне из-за огромного бюста

В эфире шоу «За гранью» Юлия признаётся, что из-за огромной груди она не может спокойно убираться дома, готовить еду для семьи, а недавно ей даже отказали в устройстве на работу. Её свекровь видит страдания невестки, поэтому решила обратиться к экспертам программы.

Полежаева рассказала, что после 26 лет её грудь растёт безостановочно и сейчас достигла уже 15 размера. По её словам, до 11 размера она заказывала бельё в Италии. Один лифчик обходился ей от 10 тысяч рублей плюс доставка. Женщина жалуется, что российские ателье не берутся шить для неё на заказ.

Юлия обращалась к врачам и к пластическим хирургам. Но из-за того, что у неё врождённый порок сердца, а также аутоиммунное заболевание, проводить операцию опасно. Однако и жить с такой ношей она уже не может.

Полежаева признаётся, что из-за огромного бюста боится умереть во сне. У женщины 30 килограммов лишнего веса, из которых 17 – это грудь.

В эфире НТВ пластический хирург из Москвы предложил ей сделать редукционную маммопластику. По словам эксперта, они удалят 4-5 килограммов с обеих молочных желёз. После этого грудь таких размеров уже не достигнет. Операцию Юлии назначили на середину мая.