Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
28апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:06 0

Россиянка Юлия Полежаева боится задохнуться во сне из-за огромного бюста

От женщины с пятнадцатым размером груди отказались пластические хирурги

Россиянка Юлия Полежаева боится задохнуться во сне из-за огромного бюста
Фото: csn-tv.ru

В 2017 году Юлия Полежаева была стройной девушкой со вторым размером груди. Но после очередной беременности бюст начал увеличиваться и достиг гигантских размеров. Женщина пожаловалась, что пластические врачи отказываются делать ей операцию, сообщает «СтарХит».

В эфире шоу «За гранью» Юлия признаётся, что из-за огромной груди она не может спокойно убираться дома, готовить еду для семьи, а недавно ей даже отказали в устройстве на работу. Её свекровь видит страдания невестки, поэтому решила обратиться к экспертам программы.

Полежаева рассказала, что после 26 лет её грудь растёт безостановочно и сейчас достигла уже 15 размера. По её словам, до 11 размера она заказывала бельё в Италии. Один лифчик обходился ей от 10 тысяч рублей плюс доставка. Женщина жалуется, что российские ателье не берутся шить для неё на заказ.

Юлия обращалась к врачам и к пластическим хирургам. Но из-за того, что у неё врождённый порок сердца, а также аутоиммунное заболевание, проводить операцию опасно. Однако и жить с такой ношей она уже не может.

Полежаева признаётся, что из-за огромного бюста боится умереть во сне. У женщины 30 килограммов лишнего веса, из которых 17 – это грудь.

В эфире НТВ пластический хирург из Москвы предложил ей сделать редукционную маммопластику. По словам эксперта, они удалят 4-5 килограммов с обеих молочных желёз. После этого грудь таких размеров уже не достигнет. Операцию Юлии назначили на середину мая.

Просмотров всего: 448

#медицина #СМИ

распечатать


В России и мире 2

Максим Галкин лишился работы на Первом канале после высказываний о России
Общество

Выбор читателей за 27 апреля
В России и мире 4

Маргарита Симоньян считает Галкина геем, который женился на Пугачёвой для отвода глаз
Общество 1

В Китае новым штаммом птичьего гриппа заразился четырёхлетний ребёнок
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь