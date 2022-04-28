В Госдуме предлагают запретить продажу алкоголя в День Победы
С предложением выступил небезызвестный Султан Хамзаев
Известный борец с алкоголем, депутат Государственной думы Султан Хамзаев призвал ввести сухой закон 9 мая во всех регионах страны, пишет РИА ФАН.
«Наше предложение заключается в том, чтобы регионы на своем уровне ввели запрет на продажу алкогольной продукции в день празднования 9 Мая, в День Великой Победы», – заявил депутат.
Хамзаев отметил, что каждый праздник на почве злоупотребления горячительными напитками случаются ссоры, драки и поножовщина. А в общество, говорит Хамзаев в интервью РИА Новости, нужно направлять правильные посылы о бережном отношении к ветеранам и уважительном – к Дню Победы.
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