В Госдуме предлагают запретить продажу алкоголя в День Победы

«Наше предложение заключается в том, чтобы регионы на своем уровне ввели запрет на продажу алкогольной продукции в день празднования 9 Мая, в День Великой Победы», – заявил депутат.

Хамзаев отметил, что каждый праздник на почве злоупотребления горячительными напитками случаются ссоры, драки и поножовщина. А в общество, говорит Хамзаев в интервью РИА Новости, нужно направлять правильные посылы о бережном отношении к ветеранам и уважительном – к Дню Победы.