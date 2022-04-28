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28апреля
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сегодня, 19:23 5

В Госдуме предлагают запретить продажу алкоголя в День Победы

С предложением выступил небезызвестный Султан Хамзаев

В Госдуме предлагают запретить продажу алкоголя в День Победы
Фото: pixabay.com

Известный борец с алкоголем, депутат Государственной думы Султан Хамзаев призвал ввести сухой закон 9 мая во всех регионах страны, пишет РИА ФАН.

«Наше предложение заключается в том, чтобы регионы на своем уровне ввели запрет на продажу алкогольной продукции в день празднования 9 Мая, в День Великой Победы», – заявил депутат.

Хамзаев отметил, что каждый праздник на почве злоупотребления горячительными напитками случаются ссоры, драки и поножовщина. А в общество, говорит Хамзаев в интервью РИА Новости, нужно направлять правильные посылы о бережном отношении к ветеранам и уважительном – к Дню Победы.

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#День Победы #здоровье #праздники

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Комментарии
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  • Татьяна Белогорск

    Татьяна Белогорск
    2 часа назад

    не нашего бога депутат

  • tankist btb

    tankist btb
    2 часа назад

    не нашего мира вообще

  • Vladimir28rus

    Vladimir28rus
    2 часа назад

    Да когда в этой думе придумывали что-нибудь умного.

  • DimonS

    DimonS
    2 часа назад

    Идеи Мишки Меченого живут.

  • Б-29

    Б-29
    1 час назад

    Ну мусульманин наверное, ну и что с того? Почему не наш? Наш Россиянин.

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