64-летняя Мадонна рассталась с 28-летним бойфрендом после трёх лет отношений

Инсайдеры сообщили, что разрыв произошёл по инициативе Мадонны, поскольку певице стало «трудно поддерживать их роман на прежнем уровне». Сейчас у звезды очень плотный график, она работает над своим биографическим фильмом, новой музыкой и заботится о семье. По словам инсайдера, Мадонна и её молодой бойфренд по-прежнему испытывают друг к другу романтические чувства, но в данный момент они решили расстаться.

О расставании также говорит и то, что из соцсетей пропали все их совместные фотографии. Инсайдер также отметил, что Ахламалик переехал из дома Мадонны. При этом бывшие влюблённые остались в прекрасных отношениях.

Они начали встречаться в 2019 году после того, как Мадонна познакомилась с танцором во время своего концертного тура. В том же году отец Уильямса подтвердил их отношения и заявил, что его сын встречается с певицей более года.

После разрыва с бойфрендом звезда активно занялась собой и своей социальной жизнью. Источник сообщает, что Мадонна погрузилась в насыщенную светскую жизнь, а также встречается с друзьями и семьёй.