64-летняя Мадонна рассталась с 28-летним бойфрендом после трёх лет отношений
Танцор Ахламалик Уильямс съехал из дома Мадонны
Сердце 64-летней Мадонны снова свободно. Недавно певица рассталась с молодым бойфрендом, 28-летним Ахламаликом Уильямсом. С танцором звезда встречалась более трёх лет, сообщает Woman со ссылкой на издание The Sun.
Инсайдеры сообщили, что разрыв произошёл по инициативе Мадонны, поскольку певице стало «трудно поддерживать их роман на прежнем уровне». Сейчас у звезды очень плотный график, она работает над своим биографическим фильмом, новой музыкой и заботится о семье. По словам инсайдера, Мадонна и её молодой бойфренд по-прежнему испытывают друг к другу романтические чувства, но в данный момент они решили расстаться.
О расставании также говорит и то, что из соцсетей пропали все их совместные фотографии. Инсайдер также отметил, что Ахламалик переехал из дома Мадонны. При этом бывшие влюблённые остались в прекрасных отношениях.
Они начали встречаться в 2019 году после того, как Мадонна познакомилась с танцором во время своего концертного тура. В том же году отец Уильямса подтвердил их отношения и заявил, что его сын встречается с певицей более года.
После разрыва с бойфрендом звезда активно занялась собой и своей социальной жизнью. Источник сообщает, что Мадонна погрузилась в насыщенную светскую жизнь, а также встречается с друзьями и семьёй.
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