Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
28апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 18:52 0

В Благовещенске на неделю перекроют улицу 50-летия Октября

Ограничение движения будет действовать с 1 по 8 мая

В Благовещенске на неделю перекроют улицу 50-летия Октября
Фото: Амур.инфо

В мэрии Благовещенска предупреждают горожан, что в период с 1 по 8 мая будет ограничено движение по улице 50-летия Октября на участке от Амурской до Горького. В связи с этим изменится и схема движения автобусов.

  • Маршруты 2к, 4, 9, 24, 25, 30, 31, 36, 44: 50-летия Октября – Горького – Пионерская – Амурская – 50-летия Октября и далее по маршруту;
  • Маршруты 3, 5: 50-летия Октября – Амурская – Шимановского – Горького и далее по маршруту;
  • Маршрут 8: 50-летия Октября – Горького – Пионерская (конечная БТТС);
  • Маршрут 13: начальная остановка определена на Амурской, «Товары для дома», конечная – на чётной стороне Горького, «ДК профсоюзов»;
  • Маршруты 18с, 23, 50, 51: начальная остановка определена на Горького, «ДК профсоюзов». Схема движения: Горького – Калинина и далее по маршруту. Маршруты 50, 51 будут двигаться по этой схеме с 30 апреля;
  • Маршрут 19: начальная остановка определена на чётной стороне Амурской, «Универмаг», конечная на нечётной Горького, «ДК профсоюзов»;
  • Маршрут 26: 50-летия Октября – Горького – Пионерская (конечная БТТС) – Амурская – 50-летия Октября и далее по маршруту.

Участок улицы 50-летия Октября от Амурской до Горького для движения транспорта откроют 8 мая в 18:00.

Просмотров всего: 541

#транспорт

распечатать


Общество

Авиакомпании будут возить амурских ветеранов бесплатно
Общество 8

Пыль на улице Мухина в Благовещенске планируют смывать ежедневно
Общество

В честь Дня Победы в Амурской области запустят ретро-поезд
Общество

В Благовещенске ограничат движение по улице Ленина в дни репетиций парада Победы
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь