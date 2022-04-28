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В Благовещенске на неделю перекроют улицу 50-летия Октября
Ограничение движения будет действовать с 1 по 8 мая
Фото: Амур.инфо
В мэрии Благовещенска предупреждают горожан, что в период с 1 по 8 мая будет ограничено движение по улице 50-летия Октября на участке от Амурской до Горького. В связи с этим изменится и схема движения автобусов.
- Маршруты 2к, 4, 9, 24, 25, 30, 31, 36, 44: 50-летия Октября – Горького – Пионерская – Амурская – 50-летия Октября и далее по маршруту;
- Маршруты 3, 5: 50-летия Октября – Амурская – Шимановского – Горького и далее по маршруту;
- Маршрут 8: 50-летия Октября – Горького – Пионерская (конечная БТТС);
- Маршрут 13: начальная остановка определена на Амурской, «Товары для дома», конечная – на чётной стороне Горького, «ДК профсоюзов»;
- Маршруты 18с, 23, 50, 51: начальная остановка определена на Горького, «ДК профсоюзов». Схема движения: Горького – Калинина и далее по маршруту. Маршруты 50, 51 будут двигаться по этой схеме с 30 апреля;
- Маршрут 19: начальная остановка определена на чётной стороне Амурской, «Универмаг», конечная на нечётной Горького, «ДК профсоюзов»;
- Маршрут 26: 50-летия Октября – Горького – Пионерская (конечная БТТС) – Амурская – 50-летия Октября и далее по маршруту.
Участок улицы 50-летия Октября от Амурской до Горького для движения транспорта откроют 8 мая в 18:00.
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