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сегодня, 15:09 2

Максим Галкин лишился работы на Первом канале после высказываний о России

Первый канал заменил Галкина в шоу «Сегодня вечером»

Максим Галкин лишился работы на Первом канале после высказываний о России
Фото: kleo.ru

Съёмки программы «Сегодня вечером» некоторое время стояли на паузе. Однако теперь шоу возвращается в эфир, но уже без Максима Галкина. Уехавшему в Израиль юмористу нашли замену, сообщает «СтарХит».

Выступления Максима Галкина продолжают отменять в России. В конце февраля телеведущий опубликовал антивоенный пост, а затем вместе с Аллой Пугачёвой и детьми уехал в Израиль. После этого юморист лишился рекламных контрактов и концертов, а теперь и работы на Первом канале.

После длительного перерыва в «Останкино» начинаются съёмки шоу «Сегодня вечером», которое вернётся в эфир к 9 мая. Последние пять лет ведущим программы был Максим Галкин. Однако теперь, по решению руководства канала, она будет выходить в эфир с новым ведущим. Кто им станет, держится в строжайшем секрете.

Источник рассказал «СтарХиту», что большинству сотрудников передачи, как и приглашённым гостям, до последнего ничего не рассказывали. На замену Галкина есть несколько кандидатов. По словам источника, звучали имена Дмитрия Борисова, Александра Олешко, Нонны Гришаевой и других. Возможно, что руководство решит вернуть формат с двумя ведущими. Также Максим является ведущим проекта «Лучше всех», но его судьба пока неизвестна.

В Израиле Галкин не сидит без работы – скоро у юмориста состоится большой гастрольный тур. Также израильские СМИ сообщали, что ему вместе с Пугачёвой предложили стать ведущими шоу «Русский ниндзя» на местном телевидении.

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#СМИ #шоу-бизнес

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Комментарии
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  • Мурзилочка

    Мурзилочка
    3 часа назад

    Почему в Израиле русский ниндзя, а не еврейский?

  • paravis

    paravis
    2 часа назад

    Вот и пускай там сидит

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