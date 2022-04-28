Максим Галкин лишился работы на Первом канале после высказываний о России

Выступления Максима Галкина продолжают отменять в России. В конце февраля телеведущий опубликовал антивоенный пост, а затем вместе с Аллой Пугачёвой и детьми уехал в Израиль. После этого юморист лишился рекламных контрактов и концертов, а теперь и работы на Первом канале.

После длительного перерыва в «Останкино» начинаются съёмки шоу «Сегодня вечером», которое вернётся в эфир к 9 мая. Последние пять лет ведущим программы был Максим Галкин. Однако теперь, по решению руководства канала, она будет выходить в эфир с новым ведущим. Кто им станет, держится в строжайшем секрете.

Источник рассказал «СтарХиту», что большинству сотрудников передачи, как и приглашённым гостям, до последнего ничего не рассказывали. На замену Галкина есть несколько кандидатов. По словам источника, звучали имена Дмитрия Борисова, Александра Олешко, Нонны Гришаевой и других. Возможно, что руководство решит вернуть формат с двумя ведущими. Также Максим является ведущим проекта «Лучше всех», но его судьба пока неизвестна.

В Израиле Галкин не сидит без работы – скоро у юмориста состоится большой гастрольный тур. Также израильские СМИ сообщали, что ему вместе с Пугачёвой предложили стать ведущими шоу «Русский ниндзя» на местном телевидении.