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28апреля
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сегодня, 17:51 0

В Благовещенске заработает ещё один рынок

Там будут продавать товары амурских производителей

В Благовещенске заработает ещё один рынок
Фото: администрация Благовещенска

В торговом центре «Микс» на улице Ленина, 60, в областном центре намерены открыть новый рынок. Помимо точек продажи продуктов там будут работать закусочные и культурные зоны.

Как сообщили в мэрии, в ТЦ проведут капремонт: торговые площади зонируют, а внутреннее пространство приобретет единый стиль.

Общая площадь рынка составит 1 400 квадратных метров, здесь разместятся торговые точки 60 амурских предпринимателей.

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#бизнес #экономика

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