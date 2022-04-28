В Благовещенске заработает ещё один рынок

В торговом центре «Микс» на улице Ленина, 60, в областном центре намерены открыть новый рынок. Помимо точек продажи продуктов там будут работать закусочные и культурные зоны.

Как сообщили в мэрии, в ТЦ проведут капремонт: торговые площади зонируют, а внутреннее пространство приобретет единый стиль. Общая площадь рынка составит 1 400 квадратных метров, здесь разместятся торговые точки 60 амурских предпринимателей.

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#бизнес #экономика

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Алексей «Груандан» Козырин