Мост через Чигиринку: в Благрайоне рассказали, стоит ли надеяться на его восстановление

Чтобы понять, какая перспектива ожидает местных жителей, мы направили официальный запрос в администрацию Благовещенского района.

Удалось выяснить, что на сегодняшний день администрация ведёт переговоры с подрядной организацией о возможности проведения строительно-монтажных работ по восстановлению разрушенного моста. При этом речи о конкретных сроках решения вопроса пока не идёт.

Фото: Амур.инфо

Тем временем лёд на Чигиринке стремительно тает, и жители близлежащих домов продолжают «строить» импровизированные мосты, соединяющие уже освободившиеся ото льда берега. Однако жизнь таких конструкций коротка. Пока жителям остаётся только ждать и надеяться на скорейшее разрешение проблемы.