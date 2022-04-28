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28апреля
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сегодня, 18:27 0

Мост через Чигиринку: в Благрайоне рассказали, стоит ли надеяться на его восстановление

Жители «разделённого квартала» по-прежнему строят самодельные переходы

Мост через Чигиринку: в Благрайоне рассказали, стоит ли надеяться на его восстановление
Фото: Амур.инфо

В середине апреля в редакцию Амур.инфо обратились жители дома № 21 на улице Воронкова. Читатели пожаловались на отсутствие моста через разделяющую жилой квартал Чигиринку. Наш корреспондент разбирался в ситуации.

Чтобы понять, какая перспектива ожидает местных жителей, мы направили официальный запрос в администрацию Благовещенского района.

Удалось выяснить, что на сегодняшний день администрация ведёт переговоры с подрядной организацией о возможности проведения строительно-монтажных работ по восстановлению разрушенного моста. При этом речи о конкретных сроках решения вопроса пока не идёт.

Фото: Амур.инфо

Тем временем лёд на Чигиринке стремительно тает, и жители близлежащих домов продолжают «строить» импровизированные мосты, соединяющие уже освободившиеся ото льда берега. Однако жизнь таких конструкций коротка. Пока жителям остаётся только ждать и надеяться на скорейшее разрешение проблемы.

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#Благрайон #жизнь #природа

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