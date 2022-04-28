Мост через Чигиринку: в Благрайоне рассказали, стоит ли надеяться на его восстановление
Жители «разделённого квартала» по-прежнему строят самодельные переходы
В середине апреля в редакцию Амур.инфо обратились жители дома № 21 на улице Воронкова. Читатели пожаловались на отсутствие моста через разделяющую жилой квартал Чигиринку. Наш корреспондент разбирался в ситуации.
Чтобы понять, какая перспектива ожидает местных жителей, мы направили официальный запрос в администрацию Благовещенского района.
Удалось выяснить, что на сегодняшний день администрация ведёт переговоры с подрядной организацией о возможности проведения строительно-монтажных работ по восстановлению разрушенного моста. При этом речи о конкретных сроках решения вопроса пока не идёт.
Фото: Амур.инфо
Тем временем лёд на Чигиринке стремительно тает, и жители близлежащих домов продолжают «строить» импровизированные мосты, соединяющие уже освободившиеся ото льда берега. Однако жизнь таких конструкций коротка. Пока жителям остаётся только ждать и надеяться на скорейшее разрешение проблемы.
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