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Шесть лет назад с Восточного стартовала первая ракета

28 апреля 2016 года в космос запустили «Союз-2.1а»

Шесть лет назад с Восточного стартовала первая ракета
Фото: Роскосмос

В этот день шесть лет назад с космодрома Восточный запустили первую ракету – «Союз-2.1а». Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин написал поздравление к памятной дате.

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин написал в своём телеграм-канале: «28 апреля 2016 года – 6 лет назад – с космодрома Восточный взлетела первая ракета. Эти кадры могут лишь напомнить об этом историческом для России пуске, но вряд ли передадут весь драматизм и значение борьбы за Восточный и его рождения. С годовщиной первого пуска с космодрома Восточный, друзья! С праздником!».

Напомним, что пуск изначально был запланирован на 27 апреля, но за 2,5 минуты до старта ракеты был отложен. Специалисты сообщили, что произошёл автоматический отбой циклограммы.

За шесть лет с космодрома выполнено 11 пусков: по одному в 2016 и 2017, в 2018 – два, в 2019 и 2020 по одному и в 2021 – пять.

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#космодром

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Комментарии
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  • oenesterov

    oenesterov
    2 часа назад

    как вчера было, собирались всем офисом - смотрели трансляцию, кричали Ура.

  • Undertaker

    Undertaker
    1 час назад

    И в воздух чепчики бросали?

  • oenesterov

    oenesterov
    33 минуты назад

    зачем в офисе чепчики?

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