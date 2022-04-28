Шесть лет назад с Восточного стартовала первая ракета

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин написал в своём телеграм-канале: «28 апреля 2016 года – 6 лет назад – с космодрома Восточный взлетела первая ракета. Эти кадры могут лишь напомнить об этом историческом для России пуске, но вряд ли передадут весь драматизм и значение борьбы за Восточный и его рождения. С годовщиной первого пуска с космодрома Восточный, друзья! С праздником!».

Напомним, что пуск изначально был запланирован на 27 апреля, но за 2,5 минуты до старта ракеты был отложен. Специалисты сообщили, что произошёл автоматический отбой циклограммы.

За шесть лет с космодрома выполнено 11 пусков: по одному в 2016 и 2017, в 2018 – два, в 2019 и 2020 по одному и в 2021 – пять.