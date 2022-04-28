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28апреля
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сегодня, 16:29 2

Василий Орлов принял участие в акции по восстановлению леса в Серышевском районе

Там высадили 120 саженцев амурского бархата и лиственницы

Василий Орлов принял участие в акции по восстановлению леса в Серышевском районе
Фото: пресс-служба правительства Амурской области

Акцию по лесовосстановлению памятника природы регионального значения «Верненский сосновый бор» организовал региональный исполком Народного фронта.

На участке, расположенном в четырех километрах от села Верное Серышевского района, активисты высадили 120 саженцев амурского бархата и лиственницы.

— Мы сегодня восстанавливаем уникальные реликтовые деревья. Мы считаем, что эта акция – только начало, и ждем активного участия от жителей всего Серышевского района и продолжения данной деятельности. Акция началась с посадки 120 деревьев. Дальше мы планируем активно работать с администрацией села по восстановлению данного бора, в том числе, узнав о том, что его уничтожает короед и требуется санитарная очистка, – рассказала руководитель исполкома Народного фронта в Амурской области Светлана Тюкалова.

В акции приняли участие представители регионального штаба ОНФ, ресурсного центра развития добровольчества Амурской области, добровольной студенческой экологической организации «Дружина охраны природы "БАРС"», добровольцы молодёжки ОНФ, юнармейцы из местной школы.

— Хорошая акция. Её основной задачей является и сохранение природы, и воспитание поколения, которое будет ответственно подходить к экологическим вопросам. Поэтому считаю правильным привлекать школьников, представителей молодежных организаций и волонтеров. Поддерживаем это направление, – отметил Василий Орлов.

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#губернатор #природа #экология

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    И смех, и грех с этим Васей)))

  • Кроненберг

    Кроненберг
    57 минут назад

    не царское это дело

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