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28апреля
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сегодня, 14:17 1

Отар Кушанашвили признался, что получил 17 миллионов рублей за бой с Джигурдой

В конце прошлого года Никита Джигурда сломал Кушанашвили два ребра

Отар Кушанашвили признался, что получил 17 миллионов рублей за бой с Джигурдой
Фото: paparazzi.ru

В конце прошлого года в промоушен-лиге любительских боёв по правилам ММА прошёл бой между Никитой Джигурдой и Отаром Кушанашвили. Недавно журналист признался, что получил тогда огромный гонорар, сообщает «Комсомольская правда».

Бой между Никитой Джигурдой и Отаром Кушанашвили закончился очень быстро. Примерно полторы минуты 61-летний актёр гарцевал вокруг 51-летнего журналиста и бил его кулаком. После первой же серии ударов Кушанашвили рухнул, словно подкошенный.

Многие гадали, зачем представший не в самой лучшей форме Отар решился на такое. В интервью блогу «Алёна, блин!» шоумен признался, что мотивацией для него стал космический гонорар, который не получают даже чемпионы мира после побед в официальных первенствах России.

По словам Кушанашвили, поначалу он отказывался от участия, но организаторы боя обещали заплатить ему хорошие деньги. В результате «за свой позор» журналист получил 17 миллионов рублей. Он признался, что заработал больше, чем за всю карьеру.

Отар решил стать посмешищем, но закрыть дочери ипотеку и отдать долги. Он вспоминает, что Джигурда сломал ему два ребра, но после боя он выносил в мешке 17 миллионов наличными. По словам шоумена, как только он называет свой гонорар, люди забывают про позор.

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#финансы #шоу-бизнес

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Комментарии
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  • FыR-FыR

    FыR-FыR
    2 часа назад

    Это как в анекдоте:

    — Девушка, а вы отдались бы мне за пару сотен миллинонов долларов? — 8-0... Hууу... Да.. — А за 20 рублей? — Да за кого вы меня принимаете!!?!?!!?!! — За кого принимаю уже понятно, осталось договориться о цене...

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