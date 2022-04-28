Отар Кушанашвили признался, что получил 17 миллионов рублей за бой с Джигурдой

Бой между Никитой Джигурдой и Отаром Кушанашвили закончился очень быстро. Примерно полторы минуты 61-летний актёр гарцевал вокруг 51-летнего журналиста и бил его кулаком. После первой же серии ударов Кушанашвили рухнул, словно подкошенный.

Многие гадали, зачем представший не в самой лучшей форме Отар решился на такое. В интервью блогу «Алёна, блин!» шоумен признался, что мотивацией для него стал космический гонорар, который не получают даже чемпионы мира после побед в официальных первенствах России.

По словам Кушанашвили, поначалу он отказывался от участия, но организаторы боя обещали заплатить ему хорошие деньги. В результате «за свой позор» журналист получил 17 миллионов рублей. Он признался, что заработал больше, чем за всю карьеру.

Отар решил стать посмешищем, но закрыть дочери ипотеку и отдать долги. Он вспоминает, что Джигурда сломал ему два ребра, но после боя он выносил в мешке 17 миллионов наличными. По словам шоумена, как только он называет свой гонорар, люди забывают про позор.