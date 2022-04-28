У россиян возникли проблемы с оплатой заказов на AliExpress

Российские СМИ сообщают о том, что оплата заказов картой на AliExpress для россиян стала невозможна. Корреспонденты Амур.инфо проверили, так ли это, а также нашли лазейку в системе.

В связи с последними событиями часть российских банков попала под санкции, и оплата заказов на многих зарубежных площадках стала невозможна – деньги просто не удаётся перечислить. До недавнего времени россияне могли сделать заказ на всем известной торговой площадке Китая. Но сейчас это стало невозможно.

После выбора товара и указания адреса доставки система предлагает выбрать способ оплаты. При попытке заплатить картой выходит ошибка: «По техническим причинам некоторые оплаты с карты не проходят. Попробуйте другой способ оплаты».

Фото: скриншот приложения AliExpress

Корреспонденты Амур.инфо попытались провести оплату через карты двух разных банков (платёжные системы МИР и VISA), но в обоих случаях вышла ошибка. Приложение само предложило альтернативу – оплатить товары через QIWI-кошелёк. Но есть и другой способ, которым и воспользовался наш корреспондент: оплатить заказ можно со счёта мобильного телефона. Правда, в этом случае помимо суммы заказа спишется комиссия.

В «AliExpress Россия» сообщили, что они действительно столкнулись со сложностью обработки платежей. До этого в компании говорили о том, что планируют продолжать обслуживание русских клиентов на прежних условиях, несмотря на санкции стран Запада.

Накануне Амур.инфо сообщало о том, что бета-версию российского магазина мобильных приложений запустят к лету 2022 года. Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев. Ранее с App Store и Google Play удалили приложения некоторых российских банков, попавших под санкции.