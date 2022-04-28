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28апреля
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сегодня, 14:31 0

Речной пункт пропуска Хэйхэ могут открыть с началом навигации на Амуре

Власти города проверили объект на готовность к работе в условиях пандемии

Речной пункт пропуска Хэйхэ могут открыть с началом навигации на Амуре
Фото: телевидение Хэйхэ

Предполагают, что речной пункт пропуска для осуществления грузового сообщения могут открыть с началом навигации на Амуре, сообщает Biang со ссылкой на телевидение Хэйхэ.

Чиновники Хэйхэ проверили готовность речного и автомобильного пунктов пропуска к работе в условиях пандемии. Рабочая группа обращала внимание на наличие карантинной инфраструктуры, а также возможность работы в режиме закрытого цикла.

Речь идёт только о грузовом направлении, о планах на пассажирское сообщение между Китаем и Россией ничего не сообщается.

После проверки китайская сторона приняла решение провести дополнительные образовательные курсы для своих сотрудников, чтобы не допустить распространения коронавируса из России на территории Китая.

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#COVID 19 #Китай

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