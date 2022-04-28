Речной пункт пропуска Хэйхэ могут открыть с началом навигации на Амуре

Чиновники Хэйхэ проверили готовность речного и автомобильного пунктов пропуска к работе в условиях пандемии. Рабочая группа обращала внимание на наличие карантинной инфраструктуры, а также возможность работы в режиме закрытого цикла.

Речь идёт только о грузовом направлении, о планах на пассажирское сообщение между Китаем и Россией ничего не сообщается.

После проверки китайская сторона приняла решение провести дополнительные образовательные курсы для своих сотрудников, чтобы не допустить распространения коронавируса из России на территории Китая.