Речной пункт пропуска Хэйхэ могут открыть с началом навигации на Амуре
Власти города проверили объект на готовность к работе в условиях пандемии
Предполагают, что речной пункт пропуска для осуществления грузового сообщения могут открыть с началом навигации на Амуре, сообщает Biang со ссылкой на телевидение Хэйхэ.
Чиновники Хэйхэ проверили готовность речного и автомобильного пунктов пропуска к работе в условиях пандемии. Рабочая группа обращала внимание на наличие карантинной инфраструктуры, а также возможность работы в режиме закрытого цикла.
Речь идёт только о грузовом направлении, о планах на пассажирское сообщение между Китаем и Россией ничего не сообщается.
После проверки китайская сторона приняла решение провести дополнительные образовательные курсы для своих сотрудников, чтобы не допустить распространения коронавируса из России на территории Китая.
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