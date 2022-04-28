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28апреля
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сегодня, 12:40 0

Актёр Антон Шагин впервые рассказал, что его мать убили на Черкизовском рынке

Шагин вспомнил о тяжёлом детстве

Актёр Антон Шагин впервые рассказал, что его мать убили на Черкизовском рынке
Фото: gazeta.ru

Звезда фильма «Стиляги» (16+) Антон Шагин впервые рассказал о трудном детстве и трагической судьбе своей матери. Этой историей актёр поделился в интервью в шоу «Антонимы», сообщает «Пятый канал».

В беседе с Антоном Красовским Шагин признался, что к 14 годам остался без матери. По словам актёра, его маму убили на Черкизовском рынке в 1998 году. Чтобы как-то выживать в то непростое время, 32-летняя женщина стала челночницей и отправилась в Москву. Они узнали о трагедии только спустя две недели.

После смерти матери Антона воспитывали бабушка и дедушка. Семья жила очень бедно. Деду будущего актёра выдавали зарплату макаронами, которые они вынуждены были есть весь месяц.

Шагин вспомнил, что с колбасного цеха приносил домой мешок костей. Бабка варила всё это в алюминиевом чане, а потом счищала мясо с костей.

Артист отметил, что именно дед заложил в нём основные качества и любовь к родине.

Как пишет «Комсомольская правда», сейчас Антон Шагин успешен не только в карьере, но и в личной жизни. 38-летний актёр женат на коллеге Веронике Исаевой. Артисты познакомились в Школе-студии МХАТ, где оба учились. Супруги воспитывают двоих детей — сына Матвея и дочь Полину.

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#шоу-бизнес

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