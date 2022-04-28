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28апреля
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сегодня, 16:04 0

Глава сельсовета в Октябрьском районе заплатит штраф за махинации с землей

Мужчина превысил должностные полномочия

Глава сельсовета в Октябрьском районе заплатит штраф за махинации с землей
Фото: pexels.com

Следствие установило, что в августе 2015 года глава Восточного сельсовета Октябрьского района незаконно заключил договор аренды земельного участка с собственным сыном. По договору он передал ему землю площадью свыше 510 гектаров, сообщает прокуратура Амурской области.

Правоохранители установили и еще один факт: в октябре 2019 года глава сельсовета получил взятку в размере 200 тысяч рублей от представителя крестьянско-фермерского хозяйства за непринятие мер по пресечению факта самовольного использования земельного участка.

По данным эпизодам возбуждены уголовные дела по статьям «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Получение взятки». Приговором Октябрьского районного суда глава сельсовета признан виновным в совершенных преступлениях. Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 2,6 миллиона рублей с лишением права занимать должности в государственных органах и органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функции представителя власти или с выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций на пять лет.

Имущество осуждённого арестовано в счет уплаты штрафа. Земельный участок возвращен в собственность муниципального образования.

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#криминал #происшествия

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