Глава сельсовета в Октябрьском районе заплатит штраф за махинации с землей

Правоохранители установили и еще один факт: в октябре 2019 года глава сельсовета получил взятку в размере 200 тысяч рублей от представителя крестьянско-фермерского хозяйства за непринятие мер по пресечению факта самовольного использования земельного участка.

По данным эпизодам возбуждены уголовные дела по статьям «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Получение взятки». Приговором Октябрьского районного суда глава сельсовета признан виновным в совершенных преступлениях. Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 2,6 миллиона рублей с лишением права занимать должности в государственных органах и органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функции представителя власти или с выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций на пять лет.

Имущество осуждённого арестовано в счет уплаты штрафа. Земельный участок возвращен в собственность муниципального образования.