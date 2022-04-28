В центре Благовещенска предложили подсветить ещё одно здание

На двенадцатиэтажном доме по адресу: улица Ленина, 113, расположенном через перекрёсток от ОКЦ, предлагают сначала отремонтировать фасад, а затем установить подсветку.

— Зданию в центральной части города, тем более такому протяженному, просто необходима подсветка, – отметили в Центре развития территорий.

Схему установки света разработали так, чтобы он не попадал в окна квартир и не мешал жильцам близлежащих домов.

Кстати, уже ко Дню города в Благовещенске подсветка появится у 12 зданий, среди которых школы, Городской дом культуры и другие социальные учреждения.