В центре Благовещенска предложили подсветить ещё одно здание
Но для начала ему нужен ремонт фасада
На двенадцатиэтажном доме по адресу: улица Ленина, 113, расположенном через перекрёсток от ОКЦ, предлагают сначала отремонтировать фасад, а затем установить подсветку.
— Зданию в центральной части города, тем более такому протяженному, просто необходима подсветка, – отметили в Центре развития территорий.
Схему установки света разработали так, чтобы он не попадал в окна квартир и не мешал жильцам близлежащих домов.
Кстати, уже ко Дню города в Благовещенске подсветка появится у 12 зданий, среди которых школы, Городской дом культуры и другие социальные учреждения.
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