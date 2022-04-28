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28апреля
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сегодня, 14:06 3

В центре Благовещенска предложили подсветить ещё одно здание

Но для начала ему нужен ремонт фасада

В центре Благовещенска предложили подсветить ещё одно здание
Фото: Центр развития территорий

На двенадцатиэтажном доме по адресу: улица Ленина, 113, расположенном через перекрёсток от ОКЦ, предлагают сначала отремонтировать фасад, а затем установить подсветку.

— Зданию в центральной части города, тем более такому протяженному, просто необходима подсветка, – отметили в Центре развития территорий.

Схему установки света разработали так, чтобы он не попадал в окна квартир и не мешал жильцам близлежащих домов.

Кстати, уже ко Дню города в Благовещенске подсветка появится у 12 зданий, среди которых школы, Городской дом культуры и другие социальные учреждения.

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#жизнь #строительство

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Комментарии
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  • Abrvalg

    Abrvalg
    2 часа назад

    Вот жильцы обрадуются новым статьям расходов в коммуналке

  • Sergey Nifashev

    Sergey Nifashev
    2 часа назад

    ...ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!

  • Дядя Саша

    Дядя Саша
    1 час назад

    Это тот страшный дом, который начали строить китайцы, достраивали узбеки, а закончили строительство русские?

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