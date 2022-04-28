Василий Орлов: автодорога Белогорск – Серышево нуждается в срочном ремонте

Сейчас в нормальном состоянии находится только 26 процентов трассы протяженностью 23 километра. В рамках визита в Серышевский район губернатор рассказал о необходимых работах, которые в ближайшее время проведут на автодороге.

В 2022 году будет отремонтирован участок этой дороги с 11 по 14 километр. В общем же планируют привести в порядок участок по 21 километр.

— Ремонт участков дороги разделен на этапы. В 2021 году был выполнен ремонт участка «0 км – 4 км» дороги. Сейчас второй этап, он рассчитан на два года. В 2022 году будет выполнен ремонт на участке «11 км – 14 км», в 2023 году ремонт будет продолжен на участке «7 км – 10 км». Таким образом за 2,5 года приведем в норматив дорогу, – рассказал руководитель ГКУ «Амурупрадор» Павел Шашков.

Работы будут выполняться в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Ремонт начнется уже в мае, сейчас определяют подрядчика.

— Дорога Серышево – Белогорск имеет большое региональное значение. Поэтому принято решение в этом году те участки, которые выполнены сейчас в гравийном исполнении, заасфальтировать, а в будущем убрать все неровности, – сказал Василий Орлов.