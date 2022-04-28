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28апреля
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сегодня, 12:49 5

Василий Орлов: автодорога Белогорск – Серышево нуждается в срочном ремонте

Она имеет большое значение для региона

Василий Орлов: автодорога Белогорск – Серышево нуждается в срочном ремонте
Фото: пресс-служба правительства Амурской области

Сейчас в нормальном состоянии находится только 26 процентов трассы протяженностью 23 километра. В рамках визита в Серышевский район губернатор рассказал о необходимых работах, которые в ближайшее время проведут на автодороге.

В 2022 году будет отремонтирован участок этой дороги с 11 по 14 километр. В общем же планируют привести в порядок участок по 21 километр.

— Ремонт участков дороги разделен на этапы. В 2021 году был выполнен ремонт участка «0 км – 4 км» дороги. Сейчас второй этап, он рассчитан на два года. В 2022 году будет выполнен ремонт на участке «11 км – 14 км», в 2023 году ремонт будет продолжен на участке «7 км – 10 км». Таким образом за 2,5 года приведем в норматив дорогу, – рассказал руководитель ГКУ «Амурупрадор» Павел Шашков.

Работы будут выполняться в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Ремонт начнется уже в мае, сейчас определяют подрядчика.

— Дорога Серышево – Белогорск имеет большое региональное значение. Поэтому принято решение в этом году те участки, которые выполнены сейчас в гравийном исполнении, заасфальтировать, а в будущем убрать все неровности, – сказал Василий Орлов.

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#губернатор #дороги

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Комментарии
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  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    56 минут назад

    Прикольно Вася работает - только узнал о плохом состоянии дорог! )))

  • ой стыдно

    ой стыдно
    31 минута назад

    100% региональных дорог требуют ремонта. Гравийная дорога только для гусеничной техники.

  • ой стыдно

    ой стыдно
    31 минута назад

    100% региональных дорог требуют ремонта. Гравийная дорога только для гусеничной техники.

  • мыжго

    мыжго
    24 минуты назад

    Ой, ну выделите деньги, освойте и поливайте водичкой.

  • Диванный аналитик

    Диванный аналитик
    13 минут назад

    Дорога Ивановка-Ерковцы нуждается в строительстве этой дороги.

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