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28апреля
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сегодня, 11:54 0

Жених Лены Катиной рассказал о борьбе с онкологией

У Дмитрия Спиридонова случился рецидив

Жених Лены Катиной рассказал о борьбе с онкологией
Фото: cosmo.ru

Несколько лет назад у Дмитрия Спиридонова обнаружили рак щитовидной железы. К счастью, лечение оказалось успешным, и у бизнесмена наступила ремиссия. Однако недавно возлюбленный Лены Катиной признался, что болезнь вновь напомнила о себе, сообщает «СтарХит».

В конце марта 39-летний Дмитрий Спиридонов опубликовал снимок с бритой головой, который встревожил его подписчиков. В своём Телеграм-канале бизнесмен признался, что у него случился рецидив. К счастью, лечение проходит удачно, и мужчина уже идёт на поправку.

По словам Спиридонова, он очень боялся возвращения онкологии, но снова смог её победить. Дмитрий рассказал, что сейчас маркеров рака у него больше нет, ресницы и брови отрастают, а настроение с каждым днём становится всё лучше.

Справиться с тяжёлой ситуацией предпринимателю помогла возлюбленная – Лена Катина. Спиридонов написал большой пост с тёплыми словами в её адрес.

Он признался, что певица стала для него любимой женщиной, ради которой он будет жить. По словам Дмитрия, в Елене он «нашёл свое счастье, семью и поддержку».

Он поблагодарил Катину за «бескрайнюю веру в него», а также отметил, что у него произошла глобальная переоценка ценностей. Теперь Спиридонов не боится жизненных невзгод, для него главное, чтобы любимая была рядом.

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#здоровье #соцсети #шоу-бизнес

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