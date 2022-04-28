Жених Лены Катиной рассказал о борьбе с онкологией

В конце марта 39-летний Дмитрий Спиридонов опубликовал снимок с бритой головой, который встревожил его подписчиков. В своём Телеграм-канале бизнесмен признался, что у него случился рецидив. К счастью, лечение проходит удачно, и мужчина уже идёт на поправку.

По словам Спиридонова, он очень боялся возвращения онкологии, но снова смог её победить. Дмитрий рассказал, что сейчас маркеров рака у него больше нет, ресницы и брови отрастают, а настроение с каждым днём становится всё лучше.

Справиться с тяжёлой ситуацией предпринимателю помогла возлюбленная – Лена Катина. Спиридонов написал большой пост с тёплыми словами в её адрес.

Он признался, что певица стала для него любимой женщиной, ради которой он будет жить. По словам Дмитрия, в Елене он «нашёл свое счастье, семью и поддержку».

Он поблагодарил Катину за «бескрайнюю веру в него», а также отметил, что у него произошла глобальная переоценка ценностей. Теперь Спиридонов не боится жизненных невзгод, для него главное, чтобы любимая была рядом.