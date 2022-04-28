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сегодня, 13:12 0

1 мая на набережной Амура начнут работать фестивальные площадки

В Благовещенске стартует новый сезон движения «Культурный город на набережной»

1 мая на набережной Амура начнут работать фестивальные площадки
Фото: Фото Городского дома культуры

Новый сезон фестивального движения «Культурный город на набережной» стартует в воскресенье, 1 мая, в 17:00.

С 1 мая по 30 сентября жителей и гостей Благовещенска вновь будут радовать мероприятия и праздничные программы на набережной реки Амур.

Фестивальному движению «Культурный город на набережной», учредителем которого является управление культуры администрации Благовещенска, в этом году уже восемь лет. Этот масштабный фестиваль год от года превращает набережную Амура в культурный центр региона.

— Каждые среду, пятницу, субботу и воскресенье с 17:00 до 20:00 вас будут ждать вокальные, музыкальные, танцевальные, творческие, театральные, развлекательные, благотворительные мероприятия, выставки декоративно-прикладного творчества, ярмарки сувениров, фестивали, благотворительные акции и многое другое, – сообщают специалисты Городского дома культуры областного центра.

В среду горожан порадуют «Танцы для здоровья», проект Ассоциации пожилых людей Благовещенска. В пятницу, субботу и воскресенье будут работать творческие и культурные площадки учреждений культуры, в том числе, в воскресенье – традиционный «Читающий бульвар» от городских библиотек.

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#жизнь #культура #отдых

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