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28апреля
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сегодня, 13:41 0

Главу Благовещенского района начнут судить в мае

Его арест продлили

Главу Благовещенского района начнут судить в мае
Фото: pexels.com

Глава Благовещенского района пробудет под стражей до 14 июля 2022 года. Его обвиняют в превышении должностных полномочий, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда Амурской области.

Известно, что в 2020 году обвиняемый помог передать землю, находящуюся в муниципальной собственности, знакомому. Участок площадью 6 гектаров в Кантон-Коммуне обошёлся покупателю в сумму свыше 100 тысяч рублей при рыночной цене в 50 миллионов рублей.

Суд продлил арест, ранее наложенный на имущество обвиняемого, до вынесения итогового судебного решения по уголовному делу. Евгению Седых грозит до 10 лет лишения свободы за преступления против госвласти, интересов госслужбы и службы в органах местного самоуправления.

Дело по существу начнут рассматривать 6 мая 2022 года. Суд назначил на эту дату первое открытое судебное заседание.

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#Благрайон #культура #происшествия

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