Что делать, если ваша собака покусала животное или человека

Россельхознадзор обратил внимание на регулярно происходящие в Приамурье случаи укусов людей и домашних животных собаками. По данным ведомства, практически никогда хозяева собак не поступают в соответствии с законом.

В Россельхознадзоре привели ряд примеров: собаки душат домашнюю птицу, атакуют людей. Только нападений на сельскохозяйственных животных в этом году зафиксировано уже четыре.

— Инспекторами установлено, что ни один из хозяев не предоставил своих собак, искусавших скот и птицу, в ветеринарную службу для клинического осмотра специалистом и изолированного содержания под наблюдением в течение 14 календарных дней, – возмущены в Россельхознадзоре.

На нарушителей в каждом случае составляются протоколы.

Кусают собаки других собак, кошек, людей. Между тем в этом году у пса в Серышевском районе обнаружили бешенство. Встречается оно и у домашнего скота. В 2021-м и первом квартале 2022 года за нарушение правил по бешенству были наказаны порядка 150 амурчан.

Россельхознадзор поясняет, как действовать, если ваша собака покусала животное или человека: