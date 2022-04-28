Что делать, если ваша собака покусала животное или человека
В Россельхознадзоре напомнили о важности соблюдения закона
Россельхознадзор обратил внимание на регулярно происходящие в Приамурье случаи укусов людей и домашних животных собаками. По данным ведомства, практически никогда хозяева собак не поступают в соответствии с законом.
В Россельхознадзоре привели ряд примеров: собаки душат домашнюю птицу, атакуют людей. Только нападений на сельскохозяйственных животных в этом году зафиксировано уже четыре.
— Инспекторами установлено, что ни один из хозяев не предоставил своих собак, искусавших скот и птицу, в ветеринарную службу для клинического осмотра специалистом и изолированного содержания под наблюдением в течение 14 календарных дней, – возмущены в Россельхознадзоре.
На нарушителей в каждом случае составляются протоколы.
Кусают собаки других собак, кошек, людей. Между тем в этом году у пса в Серышевском районе обнаружили бешенство. Встречается оно и у домашнего скота. В 2021-м и первом квартале 2022 года за нарушение правил по бешенству были наказаны порядка 150 амурчан.
Россельхознадзор поясняет, как действовать, если ваша собака покусала животное или человека:
- в течение 14 дней собаку нужно привезти к ветеринару на обследование;
- владелец должен полностью изолировать своё животное или сдать его ветеринарам;
- в течение 24 часов ветеринар обязан предоставить результаты наблюдения за агрессивным животным в медучреждение, которое занималось обработкой ран укушенного человека и проконтролировать введение антирабической вакцины;
- после двухнедельной изоляции, на следующий день по её окончании, собака, если у неё не проявилось бешенство, подлежит обязательной вакцинации;
- после вакцинации собака должна быть изолирована ещё 30 дней.
Просмотров всего: 291