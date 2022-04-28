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28апреля
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сегодня, 15:19 3

Что делать, если ваша собака покусала животное или человека

В Россельхознадзоре напомнили о важности соблюдения закона

Что делать, если ваша собака покусала животное или человека
Фото: pixabay.com

Россельхознадзор обратил внимание на регулярно происходящие в Приамурье случаи укусов людей и домашних животных собаками. По данным ведомства, практически никогда хозяева собак не поступают в соответствии с законом.

В Россельхознадзоре привели ряд примеров: собаки душат домашнюю птицу, атакуют людей. Только нападений на сельскохозяйственных животных в этом году зафиксировано уже четыре.

— Инспекторами установлено, что ни один из хозяев не предоставил своих собак, искусавших скот и птицу, в ветеринарную службу для клинического осмотра специалистом и изолированного содержания под наблюдением в течение 14 календарных дней, – возмущены в Россельхознадзоре.

На нарушителей в каждом случае составляются протоколы.

Кусают собаки других собак, кошек, людей. Между тем в этом году у пса в Серышевском районе обнаружили бешенство. Встречается оно и у домашнего скота. В 2021-м и первом квартале 2022 года за нарушение правил по бешенству были наказаны порядка 150 амурчан.

Россельхознадзор поясняет, как действовать, если ваша собака покусала животное или человека:

  • в течение 14 дней собаку нужно привезти к ветеринару на обследование;
  • владелец должен полностью изолировать своё животное или сдать его ветеринарам;
  • в течение 24 часов ветеринар обязан предоставить результаты наблюдения за агрессивным животным в медучреждение, которое занималось обработкой ран укушенного человека и проконтролировать введение антирабической вакцины;
  • после двухнедельной изоляции, на следующий день по её окончании, собака, если у неё не проявилось бешенство, подлежит обязательной вакцинации;
  • после вакцинации собака должна быть изолирована ещё 30 дней.

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#животные #происшествия

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Комментарии
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  • LT

    LT
    2 часа назад

    В Россельхознадзоре напомнили о важности соблюдения закона

    **

    херня , ничего они не напомнили, только продемонстрировали свою некомпетентность в данноть вопросе.

    вы еще наказание не забудьте ужесточить. ничего умней у никчемных пожирателей бюджета на ум не приходит

  • LT

    LT
    2 часа назад

    те животные (собаки к примеру), которые покусали когото, возможно больны бешенством.

    это заболевание опасно и для владельцев собак. потому как передается со слюной, необязательно если тебя она кусает. больное животное тебя может просто облизать. а у тебя (или твоего ребенка) ранка на руке

  • chilly

    chilly
    2 часа назад

    Если хотели напомнить, то где адреса, куда должны обращаться владельцы животного, проявившего агрессию? М.б. не обращаются т.к. не знают куда именно? Статья ни о чём.

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