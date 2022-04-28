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28апреля
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сегодня, 11:03 2

Ксения Собчак считает, что покинувшие Россию звёзды потратят все сбережения и вернутся домой

Собчак предрекает волну возвращений

Ксения Собчак считает, что покинувшие Россию звёзды потратят все сбережения и вернутся домой
Фото: yobte.ru

На днях рэпер Моргенштерн признался, что хочет вернуться в Россию, но боится преследования правоохранительных органов. После этих слов Ксения Собчак заявила, что уже скоро знаменитости начнут возвращаться домой, сообщает WomanHit.ru.

Моргенштерн сообщил, что обожает Россию и хочет приехать «на дачу в Уфе». После этого признания Собчак в своем блоге отметила, что наблюдает тренд «хочу домой».

Она заявила, что скоро начнётся «волна возвращений тех, кто прочувствовал, что эмиграция и отпуск – это разное». По её словам, некоторые уже потратили последние деньги, в панике уехав из страны и считая, «что весь мир сейчас им должен и все помогут». Многие остались без работы и «попали в ловушку ситуации».

Ксения считает, что после возвращения люди столкнутся с такой проблемой, как отсутствие жилья, так как продали недвижимость перед отъездом или съехали из съёмных квартир.

Также телеведущая отметила, что за это время в России не было глобальных изменений. Она признаёт, что цены поднялись, но не так, как в Европе.

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#соцсети #шоу-бизнес

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Комментарии
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  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    1 час назад

    А где у них дом? О_О

  • paravis

    paravis
    46 минут назад

    Собчачка кто такая? У самой рыло в пуху ещё и вякает в продажных СМИ.

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