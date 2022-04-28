Ксения Собчак считает, что покинувшие Россию звёзды потратят все сбережения и вернутся домой

Моргенштерн сообщил, что обожает Россию и хочет приехать «на дачу в Уфе». После этого признания Собчак в своем блоге отметила, что наблюдает тренд «хочу домой».

Она заявила, что скоро начнётся «волна возвращений тех, кто прочувствовал, что эмиграция и отпуск – это разное». По её словам, некоторые уже потратили последние деньги, в панике уехав из страны и считая, «что весь мир сейчас им должен и все помогут». Многие остались без работы и «попали в ловушку ситуации».

Ксения считает, что после возвращения люди столкнутся с такой проблемой, как отсутствие жилья, так как продали недвижимость перед отъездом или съехали из съёмных квартир.

Также телеведущая отметила, что за это время в России не было глобальных изменений. Она признаёт, что цены поднялись, но не так, как в Европе.