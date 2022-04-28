Неизвестные разбросали медкарты в центре Благовещенска
По словам очевидца, из документов можно узнать персональные данные людей
В редакцию Амур.инфо прислали фотографии, сделанные на перекрёстке улиц Пионерской и Октябрьской. На них видно, что дорога усеяна бумагами – это медкарты, содержащие истории болезни амурчан.
фото: Амур.инфо
Приславший фото пояснил, что в медкартах есть информация о диагнозах, кардиограммы и прочие данные пациентов.
— Что за больница, я не обратил внимание, – добавил очевидец.
В мэрии Благовещенска пояснили, что рабочие ГСТК уже выезжали на место и убрали с проезжей части все медкарты.
В настоящее время корреспондент ожидает комментарий от амурского минздрава. В ведомстве обещали пояснить, как могла произойти такая ситуация и каков порядок утилизации медкарт.
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