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28апреля
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сегодня, 11:28 2

Неизвестные разбросали медкарты в центре Благовещенска

По словам очевидца, из документов можно узнать персональные данные людей

Неизвестные разбросали медкарты в центре Благовещенска
Фото: pixabay.com

В редакцию Амур.инфо прислали фотографии, сделанные на перекрёстке улиц Пионерской и Октябрьской. На них видно, что дорога усеяна бумагами – это медкарты, содержащие истории болезни амурчан.

фото: Амур.инфо

Приславший фото пояснил, что в медкартах есть информация о диагнозах, кардиограммы и прочие данные пациентов.

— Что за больница, я не обратил внимание, – добавил очевидец.

В мэрии Благовещенска пояснили, что рабочие ГСТК уже выезжали на место и убрали с проезжей части все медкарты.

В настоящее время корреспондент ожидает комментарий от амурского минздрава. В ведомстве обещали пояснить, как могла произойти такая ситуация и каков порядок утилизации медкарт.

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#здоровье #происшествия

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Комментарии
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  • Undertaker

    Undertaker
    2 часа назад

    Бардак в амурской медицине, перепись карт или цифровизация и диагноз по интернету от врача, так куда сувать больное место?

  • Опустошитель

    Опустошитель
    42 минуты назад

    хорошо органы не раскидали на перекрестке

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