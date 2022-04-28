В АКС рассказали, когда в Благовещенске отключат котельные

Специалисты начнут готовиться к новому отопительному сезону с июня.

В АКС проводят подготовку объектов теплоснабжения к предстоящему осенне-зимнему периоду. В нескольких районах города во время проведения работ будет отсутствовать горячее водоснабжение.

График летних ремонтов:

6-17 июня (в связи с отключением ТЭЦ) – котельная 74 квартала: Краснофлотская – Горького – Лазо – Театральная;

6-17 июня (в связи с отключением ТЭЦ) – котельная 101 квартала: от набережной реки Зея до улицы Лазо, Фрунзе-Горького;

23 мая -3 июня (в связи с отключением ТЭЦ) – котельная 410 квартала: район Хлопкопрядильной фабрики, интернат №4;

8-19 августа - котельная на ул. Пограничная, 183: улица Пограничная, 124, 124/1/2/3, 126, 132, 138, 138/1;

16-27 мая - котельная 438 квартала: улица Строителей, 68, улица Шимановского, 276, 278;

15-26 августа - котельная ВОС: посёлок Астрахановка;

13-24 июня - котельная посёлка Садовый;

15- 6 августа - котельная ДОС: посёлок Моховая Падь;

11-22 июля - котельная ОРТПЦ: посёлок Радиоцентр;

25 июля-5 августа - котельная посёлка Аэропорт;

18-29 июля - котельная 433 квартала: Тайвань.

Напомним, ранее Амур.инфо публиковало график гидравлических испытаний, которые с мая повлекут за собой отключение горячей воды в областном центре.