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28апреля
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сегодня, 11:46 0

В АКС рассказали, когда в Благовещенске отключат котельные

Амурские коммунальные системы составили план подготовки к отопительному периоду 2022-2023 года

В АКС рассказали, когда в Благовещенске отключат котельные
Фото: АКС

Специалисты начнут готовиться к новому отопительному сезону с июня.

В АКС проводят подготовку объектов теплоснабжения к предстоящему осенне-зимнему периоду. В нескольких районах города во время проведения работ будет отсутствовать горячее водоснабжение.

График летних ремонтов:

  • 6-17 июня (в связи с отключением ТЭЦ) – котельная 74 квартала: Краснофлотская – Горького – Лазо – Театральная;
  • 6-17 июня (в связи с отключением ТЭЦ) – котельная 101 квартала: от набережной реки Зея до улицы Лазо, Фрунзе-Горького;
  • 23 мая -3 июня (в связи с отключением ТЭЦ) – котельная 410 квартала: район Хлопкопрядильной фабрики, интернат №4;
  • 8-19 августа - котельная на ул. Пограничная, 183: улица Пограничная, 124, 124/1/2/3, 126, 132, 138, 138/1;
  • 16-27 мая - котельная 438 квартала: улица Строителей, 68, улица Шимановского, 276, 278;
  • 15-26 августа - котельная ВОС: посёлок Астрахановка;
  • 13-24 июня - котельная посёлка Садовый;
  • 15- 6 августа - котельная ДОС: посёлок Моховая Падь;
  • 11-22 июля - котельная ОРТПЦ: посёлок Радиоцентр;
  • 25 июля-5 августа - котельная посёлка Аэропорт;
  • 18-29 июля - котельная 433 квартала: Тайвань.

Напомним, ранее Амур.инфо публиковало график гидравлических испытаний, которые с мая повлекут за собой отключение горячей воды в областном центре.

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#жизнь #ЖКХ

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