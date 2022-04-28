В Благовещенске начали асфальтировать Калининское кольцо

В ночь на 28 апреля в Благовещенске началась укладка асфальтового покрытия на кольцевой развязке в микрорайоне.

Как сообщил мэр Благовещенска Олег Имамеев в своем телеграм-канале, асфальт будут укладывать по ночам. Работы планируют завершить за пять дней. За этот срок уложат нижний слой асфальта на внутренней части кольцевой развязки. Затем приступят к следующему этапу ремонта.

Ранее мэрия отмечала, что ремонт дорожного покрытия на «кольце» крайне необходим, проводить его будут осторожно и поэтапно, чтобы не прерывать полностью транспортный поток, который здесь всегда очень активен.

Конечная цель ремонта – привести в порядок кольцевую развязку и сделать ее не только удобнее для автомобилистов, но и повысить предельную нагрузку на участке. В будущем это должно снизить число пробок на Калинина – одной из магистральных улиц Благовещенска.