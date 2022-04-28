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28апреля
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Благовещенским родителям снова придётся платить за прогулы детей

Оплату за непосещение детского сада вводят с 1 мая

Благовещенским родителям снова придётся платить за прогулы детей
Фото: pixabay.com

В детских садах Благовещенска возвращают плату за непосещение ребёнком дошкольного учреждения без уважительной причины. Ранее её отменяли на время пандемии. Не все благовещенские родители знают, что это за плата, и ошибочно называет её «штрафами за прогулы».

В связи с пандемией и распространением коронавирусной инфекции в благовещенских детских садах действовал приказ, согласно которому с родителей перестали брать плату за дни, пропущенные ребёнком без уважительной причины.

26 апреля этого года управлением образования был принят новый приказ, который отменил действие временного документа. Теперь, с 1 мая, с родителей снова будет взиматься плата за непосещение ребенком садика.

По сообщению пресс-службы администрации Благовещенска, на данный момент наблюдается улучшение эпидемиологической ситуации, поэтому решено вновь ввести в действие Положение «О порядке установления, поступления и расходования платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования», утвержденного постановлением администрации города от 18.02.2014 № 875. Однако, некоторые родители считают эту плату «штрафами».

— Ошибочно считать взимаемую плату за непосещение штрафами. Штрафы – это наказание, в данном случае – это не так. Это сумма, которая покрывает расходы на коммунальные услуги (воду, электричество), которые не зависят от посещаемости и которые нужно оплачивать в любом случае, – пояснили в пресс-службе администрации города. – В эту сумму не входит оплата питания, присмотр и уход за детьми.

Такая плата составит 40 рублей 83 копейки за день – это вполовину меньше, чем было до пандемии. Тогда родители платили более 80 рублей.

При этом за родителями осталось право предоставить документ об уважительной причине отсутствия ребёнка. Он позволит избежать платы за непосещение.

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#городская власть #дети

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