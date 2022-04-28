После стрельбы в Ульяновске в России проверят безопасность детских садов и школ
Распоряжение дал глава Минпросвещения
После стрельбы в детском саду Ульяновской области глава Минпросвещения Сергей Кравцов поручил проверить и усилить безопасность всех детских садов и школ России, пишет ТАСС.
— У нас усилена безопасность школ и детских садов, я дал соответствующее поручение, – заявил Кравцов.
Напомним, что в детском саду «Рябинка», где произошла трагедия, не было охранника, они приходили в садик только на ночь. В дневное время за безопасность отвечало руководство учреждения.
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