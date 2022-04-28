После стрельбы в Ульяновске в России проверят безопасность детских садов и школ

— У нас усилена безопасность школ и детских садов, я дал соответствующее поручение, – заявил Кравцов.

Напомним, что в детском саду «Рябинка», где произошла трагедия, не было охранника, они приходили в садик только на ночь. В дневное время за безопасность отвечало руководство учреждения.