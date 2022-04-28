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28апреля
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сегодня, 12:01 1

На майских праздниках пожарные будут пристальнее следить за амурчанами

По области организуют временные посты и усилят мониторинг

На майских праздниках пожарные будут пристальнее следить за амурчанами
Фото: Амурские спасатели

На период майских праздников пожарные и спасатели Приамурья усилят контроль за обстановкой в области. Особое внимание уделят Магдагачинскому району.

Для предупреждения и тушения природных пожаров и палов сухой травы в Магдагачинский, Свободненский, Серышевский, Селемджинский, Мазановский, Зейский районы, город Свободный и посёлок Прогресс перебросят дополнительные группировки пожарных и спасателей Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности и регионального управления МЧС.

Особое внимание уделят Магдагачинскому району. По итогам вчерашнего дня там зафиксировано 42 природных пожара. Спасатели из Белогорска защитят от огня село Чалганы, группа из Благовещенска – посёлок Ушумун, спасатели из Свободного отправятся в Дактуй, из Невера – в Толбузино. Группа оперативного реагирования пожарной части № 63 из Серышево займёт позиции на усилении в селе Воскресеновка Серышевского района, а пожарные из Новокиевского Увала – на Ульме Мазановского района.

Всего планируется выставить 15 временных постов, в состав которых войдёт 67 человек. Для мониторинга пожароопасной обстановки вокруг населённых пунктов и для ускоренного выезда к месту возгорания ежедневно выставляются более 100 наблюдательных постов от пожарных подразделений противопожарной службы области общей численностью 152 человека и 89 единиц техники.

На майских праздниках во всех населённых пунктах и на прилегающих территориях усилят патрулирование с помощью квадрокоптеров, сообщается в телеграм-канале Амурских спасателей.

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#жизнь #МЧС #пожары #праздники

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Я к шашлыкам готов. Глушилка дронов заряжена.

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