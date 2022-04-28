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28апреля
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сегодня, 10:04 7

После майских праздников Благовещенск останется без горячей воды

График отключений в материале Амур.инфо

После майских праздников Благовещенск останется без горячей воды
Фото: pixabay.com

В Благовещенске стартует сезон подготовки тепловых магистралей к следующему отопительному сезону. В связи с этим запланировано поэтапное отключение горячей воды во всех районах города в период с мая по сентябрь 2022 года.

С 10 по 12 мая в областном центре пройдут гидравлические испытания. В эти дни без горячей воды останется весь город. После этого отключения будут проходить по районам в соответствии с графиком.

— В 2022 году запланирован ремонт тепловых сетей на общую сумму 33,5 миллиона рублей. Помимо текущих ремонтов мы планируем провести капитальный ремонт тепломагистрали № 3 Центрального района, здесь на участке в 525 погонных метров заменят старую тепловую изоляцию на скорлупы из пенополиуретана. На это мы направим порядка 6,5 миллиона рублей, – рассказал директор Благовещенской ТЭЦ Андрей Сазанов.

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#ЖКХ #отдых

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Комментарии
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  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    2 часа назад

    Стабильно! )

  • Undertaker

    Undertaker
    2 часа назад

    Верхи то кормить нужно, акс бабло в центр, а простые работяги обрабатывают, данных деятелей, да и русгидро в виде ТЭЦ, кормить нужно

  • Дан

    Дан
    1 час назад

    Какой толька херни не прачетаеш. харашо, шта я букав ни знаю...

    Undertaker я думаю, путин веноват...

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    51 минута назад

    Ачо, Байден уже как бы и ни при чём? ;)

  • paravis

    paravis
    49 минут назад

    ДЭК разбогатеет-народу мыться как то надо, воду только электричеством греть.

  • Опустошитель

    Опустошитель
    44 минуты назад

    Ага, на вас разбогатеешь, понаберут льгот..

  • Опустошитель

    Опустошитель
    44 минуты назад

    Ага, на вас разбогатеешь, понаберут льгот..

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