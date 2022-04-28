После майских праздников Благовещенск останется без горячей воды

В Благовещенске стартует сезон подготовки тепловых магистралей к следующему отопительному сезону. В связи с этим запланировано поэтапное отключение горячей воды во всех районах города в период с мая по сентябрь 2022 года.

С 10 по 12 мая в областном центре пройдут гидравлические испытания. В эти дни без горячей воды останется весь город. После этого отключения будут проходить по районам в соответствии с графиком.

— В 2022 году запланирован ремонт тепловых сетей на общую сумму 33,5 миллиона рублей. Помимо текущих ремонтов мы планируем провести капитальный ремонт тепломагистрали № 3 Центрального района, здесь на участке в 525 погонных метров заменят старую тепловую изоляцию на скорлупы из пенополиуретана. На это мы направим порядка 6,5 миллиона рублей, – рассказал директор Благовещенской ТЭЦ Андрей Сазанов.