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28апреля
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Авиакомпании будут возить амурских ветеранов бесплатно

Акция приурочена ко Дню Победы

Авиакомпании будут возить амурских ветеранов бесплатно
Фото: pixabay.com

В честь Дня Победы авиакомпании, выполняющие рейсы в Амурскую область, объявили акции для ветеранов Великой Отечественной войны. Билеты для этой категории россиян будут бесплатными, сообщает амурский минтранс.

Так, «ИрАэро» будет продавать бесплатные авиабилеты для ветеранов и сопровождающих их лиц с 1 по 31 мая. Авиакомпания «Аврора» продает льготные авиабилеты не только ветеранам, но и «детям войны» – россиянам, родившимся с 22.06.1928 по 03.09.1945.

Возить ветеранов бесплатно будет и авиакомпания «СиЛА»: с 1 по 31 мая на рейсах по маршрутам Иркутск – Тында, из Благовещенска в Тынду, Зею, Февральск и Экимчан.

«Уральские авиалинии» предоставят участникам и инвалидам Великой Отечественной войны бесплатные авиабилеты на регулярные рейсы по России в период вылетов с 3 по 12 мая 2022 года. Оформление льготных билетов будет идти до 12 мая. Для ветеранов они будут бесплатными, для сопровождающих – со скидкой в 90 процентов.

«S7 Airlines» объявила о бесплатных перелетах для ветеранов и приравненных к ним категорий граждан с 6 мая по 12 мая.

«Аэрофлот» предоставляет бесплатные билеты для ветеранов Великой Отечественной войны и сопровождающих их лиц на рейсы с 3 по 12 мая 2022 года. Билет нужно оформить до 12 мая.

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#День Победы #транспорт

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